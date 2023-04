Premier De Croo ontwijkt vraag of staatssecretaris Schlitz loog in Kamer over gebruik persoonlijk logo, N-VA wil ontslag vragen

Schlitz zou dinsdag in het parlement gelogen hebben over het gebruik van haar persoonlijke logo op de websites van gesubsidieerde organisaties. Dat blijkt uit een onderzoek van La Dernière Heure. Schlitz was zich naar eigen zeggen van geen kwaad bewust, maar uit documenten blijkt dat ze wel degelijk de opdracht gaf om haar logo te gebruiken.

Ministers gebruiken steeds vaker hun persoonlijke logo om zichzelf gratis in de schijnwerpers te plaatsen. Zo rezen er vraagtekens over de persoonlijke handtekeningen van Sarah Schlitz (Ecolo), federaal staatssecretaris van Gelijke Kansen. Onder andere op de website van de Kazerne Dossin stond haar persoonlijk logo tussen de neutrale logo’s van de andere sponsorende overheden. En dat mag niet.

‘Niet zelf om gevraagd’

Kamerlid Sander Loones (N-VA) diende daarover klacht in bij de bevoegde Controlecommissie, die dinsdag officieel besliste om Schlitz een berisping te geven. De staatssecretaris zelf benadrukte tijdens de zitting dat het ging om een “onhandigheid” en bood haar verontschuldigingen aan. “Het gaat niet om iets wat ik heb gevraagd, maar ik had aandachtiger moeten zijn.”

Nu blijkt dat er wel degelijk sprake was van “proactieve communicatie”, schrijf La Dernière Heure. Een 40 bladzijden tellende handleiding stipuleert dat het verkrijgen van een subsidie inhoudt dat het logo van de staatssecretaris moet vermeld worden op het promotiemateriaal, en dat op een duidelijk zichtbare plaats.

“De organisatie verbindt zich ertoe de steun van het Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen en mannen en de staatssecretaris te vermelden. (...) De vermelding van die steun omvat het gebruik van de logo’s van het Instituut en de staatssecretaris in al het promotie-, publicatie- of ander materiaal met betrekking tot dit project, op een voor het publiek duidelijk zichtbare plaats”, luidt het in de brochure.

In een nieuwe versie van de handleiding werd de vermelding van het logo van de staatssecretaris echter weggehaald.

‘Niet voor herhaling vatbaar’

Loones reageert verontwaardigd. “De staatssecretaris heeft dus niet alleen de wet overtreden, maar heeft ook niet deontologisch gehandeld. Dit is er zo over”, zegt hij. Volgens de oppositiepartij is Schlitz “elke geloofwaardigheid” kwijt. N-VA ondervroeg donderdagnamiddag tijdens het vragenuurtje in de Kamer premier Alexander De Croo (Open Vld) over de zaak.

Die zei enkel dat Schlitz haar fout erkend heeft en haar verontschuldigingen heeft aangeboden. “Mijn indruk dat het niet de bedoeling was om feiten weg te halen. Het lijkt me logisch dat een subsidiegids aangepast wordt om die in regel te brengen. Dit soort zaken zijn niet voor herhaling vatbaar.” Op de kwestie waar het Loones vooral om te doen was, of Schlitz dan gelogen heeft in de commissie, ging De Croo echter niet in.

“Dit is zo fout”, reageerde Loones. “Een staatssecretaris die zwart-op-wit liegt en bedriegt in het parlement mag blijven zitten. Wij zullen haar ontslag vragen als u het niet doet”, aldus het oppositielid.

‘Ongerechtvaardige aanvallen’

In een reactie op de feiten aan het licht gebracht door DH, noemt het kabinet van Schlitz de aantijgingen “schandalig”. “Zoals de staatssecretaris in de commissie uitlegde, stelde het Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen en mannen haar voor om de twee financieringsbronnen op de projecten te vermelden, de staatssecretaris valideerde hun voorstel.”

Het kabinet voegt daaraan toe dat dit alles al “in alle openheid” werd uitgelegd dinsdag in de commissie. “Wij betreuren deze voortdurende en ongerechtvaardigde aanvallen op het werk van de staatssecretaris en op de projecten voor gelijkheid en sociale rechtvaardigheid die zij steunt.”