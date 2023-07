Premier De Croo moet door het allerkleinste gaatje voor fiscale hervorming

Een grote fiscale hervorming vóór 21 juli om ervoor te zorgen dat wie werkt straks meer nettoloon overhoudt: dat is de belofte die De Croo eerder dit jaar heeft uitgesproken. En voorlopig wil hij zijn woorden nog niet terugnemen. Met trekken en sleuren probeert de liberale premier zijn bonte regering alsnog over de streep te krijgen voor de nationale feestdag op vrijdag.

Het zou een huzarenstuk zijn, aangezien MR maandag duidelijk heeft gezegd dat de plannen die vandaag op tafel liggen gewoon niet blauw genoeg kleuren: te veel belastingverhogingen, te weinig nieuwe maatregelen in de arbeidsmarkt en ook te weinig aandacht voor de zelfstandigen. Maar op dinsdag ziet de wereld er toch weer anders uit. Vandaag laat MR verstaan dat er “mooie stappen” zijn gezet in de richting van de partij. In de eerste plaats dan rond de gevraagde arbeidsmarkthervormingen.

Het is om die reden dat MR-vicepremier David Clarinval dinsdagavond alsnog is aangeschoven voor een vergadering met de regeringstop. Kan het dan toch nog? Het zou alvast niet de eerste keer zijn dat MR - na luidkeels protest - op het laatste nippertje toch nog akkoord gaat met een compromis. Voorzitter Georges-Louis Bouchez heeft van die tactiek de afgelopen jaren zowat zijn handelsmerk gemaakt.

Premier De Croo en minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) – de trekker van het fiscale verhaal de voorbije maanden – zouden een nieuw ‘basisschema’ klaar hebben voor de fiscale hervorming waarin geen sprake meer is van een verhoging van de effectentaks. Ook de verhoging van een reeks btw-tarieven zou van tafel zijn. (Bij de socialisten wordt aangegeven dat deze voorstellen al sinds vorig weekend op tafel liggen – dus vóór de ‘non’ van MR maandag.)

Links

Het is afwachten of MR nog te verleiden is met toegevingen voor zijn rechtse achterban. Sowieso is het opletten geblazen voor De Croo en Van Peteghem: elke stap die ze in de fiscale hervorming zetten richting MR is een stap die met argusogen wordt bekeken vanop links. Zo is bij de socialisten en groenen dinsdag te horen dat het niet de bedoeling kan zijn om te eindigen met een hervorming op maat van de Franstalige liberalen. De linkse families binnen Vivaldi houden bijvoorbeeld vast aan de effectentaks.

“De linkse partijen verteren maar moeilijk de ruk naar rechts”, zegt een groene bron. Bij Groen en Ecolo wordt benadrukt dat de voorlopige plannen van De Croo en Van Peteghem - waarvan MR oordeelt dan ze veel te links zijn - in hun ogen nog lang niet links genoeg zijn. Zo zit Vivaldi gevangen tussen wal en schip.

Rechts én links ter wille zijn, dat lijkt zo goed als onmogelijk. De beloofde lastenverlaging voor wie werkt, moet op het eind van de rit wel betaald worden. Zonder verhoging van de effectentaks en met slechts een cosmetische btw-hervorming is het maar de vraag hoe. Het oorspronkelijke idee van Van Peteghem voor een fiscale hervorming van 6 miljard euro ligt al langer in de prullenmand. Nu wordt gewerkt aan een operatie van 2 miljard euro. Dat is de kritische grens.

Een linkse regeringsbron: “Maar we gaan het echt niet aanpakken zoals de vorige centrumrechtse regering, met allerlei kunstgrepen en spookmaatregelen, om toch maar een lastenverlaging rond te krijgen.”