Premier De Croo komt met tussenstand van nucleaire gesprekken met Engie

Premier Alexander De Croo (Open Vld) zal de federale regeringstop later deze week - normaal gezien donderdagavond - een stand van zaken geven over de onderhandelingen met Engie, de Franse uitbater van de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3. Die onderhandelingen lopen intussen al meer dan een half jaar. Tegen eind december moet er een definitief akkoord klaarliggen.

Binnen de regering-De Croo worden al langer vragen gesteld over het verloop van de onderhandelingen, waarbij vooral MR en cd&v vrezen dat ze uiteindelijk op niets dreigen uit te draaien. Niet toevallig zijn het de Franstalige liberalen en de Vlaamse christendemocraten die het meest uitgesproken pleiten voor het behoud van kernenergie in België. Beide partijen willen meer dan twee kerncentrales langer openhouden om de bevoorrading te verzekeren. Voor MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez moeten er ook “op korte termijn” nieuwe kerncentrales gebouwd worden.

Principeakkoord

In de omgeving van de premier wordt benadrukt dat het later deze week enkel zal gaan over de lopende onderhandelingen rond Doel 4 en Tihange 3. Die gesprekken openbreken is momenteel niet aan de orde, luidt het. Netbeheerder Elia werkt nog aan een studie over de stroombevoorrading voor de komende jaren. Bij minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) wordt dit beaamd. De groene partijen willen voorlopig niet meer dan twee kerncentrales openhouden tot na 2025.

Sinds eind juli heeft de regering-De Croo een principeakkoord met Engie over de levensduurverlenging van Doel 4 en Tihange 3. Vivaldi wil een partnerschap aangaan met het bedrijf voor het langer openhouden van de twee kerncentrales. De Belgische staat zal daarbij delen in de winsten (of verliezen), maar ook in de kosten van het kernafval dat tijdens de verlenging wordt aangemaakt.