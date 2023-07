Premier De Croo in opvallende advertentie: ‘Politici zijn soms zo met zichzelf bezig dat ze vergeten voor wie of wat ze moeten werken’

Wie dit weekend een Belgische krant openslaat, zal er niet kunnen naastkijken. In een paginalange brief spreekt premier Alexander De Croo (Open Vld) alle Belgen aan. “U hebt de voorbije tijd wellicht met grote ogen naar de politiek gekeken”, aldus De Croo in het begin van zijn brief. “Het is iedere dag in de krant te lezen: politici die liever ruzie maken dan met elkaar samenwerken. Het leek alle dagen wel iets.”

De timing van de brief is niet toevallig. In de laatste week voor het politieke zomerreces werd pijnlijk duidelijk hoe een fiscale hervorming er niet inzit voor de regering Vivaldi. Na vijf weken gaf vice-premier David Clarinval (MR) de hervorming de doodslag, omdat de plannen op tafel lagen volgens zijn partij niet liberaal genoeg waren. In een laatste reanimatiepoging probeerde De Croo de Franstalige liberalen nog te overtuigen door enkele toegevingen, maar dat stootte dan weer op een duidelijke ‘neen’ langs linkerzijde.

Een pijnlijke nederlaag voor De Croo, die eerder dit jaar iedereen die werkt nog meer nettoloon beloofde dankzij een grote fiscale hervorming voor 21 juli. Bovendien beloofde de Vivaldi-regering aan het begin van haar legislatuur op een andere manier aan politiek te zullen doen en zo tot grote hervormingen te komen. Toch konden harde woorden en openlijke ruzies de afgelopen jaren niet vermeden worden. Zo kraakten de de voorzitters van zowat alle regeringspartijen de pensioendeal vorig jaar nog openlijk af, moest Sarah Schlitz (Ecolo) ontslag nemen als staatssecretaris nadat ook de meerderheid het vertrouwen in haar kwijt was, en ontsnapte minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) maar op het nippertje aan het zelfde lot in de heisa over de Iraanse visa.

Michael Jordan

Hoewel hij zelf geen specifieke gebeurtenis vernoemt, drukt premier De Croo in de brief wel zijn teleurstelling uit over het gebrek aan samenwerking in zijn regering. “Dat is niet wat ik voor ogen had toen ik drie jaar geleden aan mijn opdracht begon en één van mijn sporthelden, basketbalspeler Michael Jordan, citeerde: met talent win je de wedstrijd, alleen met teamwerk word je kampioen. De politiek is de laatste jaren onvoldoende in dat teamwerk geslaagd. U zag politici klagen over wat slecht is in plaats van zelf met oplossingen te komen.”

Tot slot slaat premier De Croo ook een mea culpa. “Het gaat ook om hoe wij, politici, met elkaar omgaan”, schrijft hij. “Dikwijls veel te hard. Te vaak wordt op de persoon gespeeld in plaats van over de inhoud te praten. Politici zijn soms zo met zichzelf bezig dat ze vergeten voor wie en voor wat ze moeten werken. Ik werp geen steen. We hebben ons hier allemaal van tijd tot tijd schuldig aan gemaakt. Ook ik heb fouten begaan, en dat spijt me. Maar dat betekent niet dat ik me er zomaar bij neerleg.” Op het einde van de brief belooft De Croo nog “keihard aan een betere politiek” te zullen werken.

Opvallend: de brief is geen ingezonden opiniestuk of deel van een speech. Wel koos de premier voor een persoonlijk betaalde advertentie in de Nederlands-, Frans- en Duitstalige pers. Op het kabinet van de premier is te horen dat er verschillende opties zijn overwogen, maar een advertentie uiteindelijke het sterkste format voor de boodschap leek.