Premier De Croo haalt alle Belgische troeven uit de kast om Grand Prix in ons land te houden: zo zag zijn lobbywerk eruit

Waar gaat het over?

Dit weekend wordt op het circuit van Spa-Francorchamps de jaarlijkse Grand Prix van België gehouden. Al jaar en dag hét hoogtepunt van de motorsport in ons land, maar de toekomst van het raceweekend is hoogst onzeker. Vanaf volgend jaar wil de Formula One Group dan wel 24 in plaats van 22 Grand Prix-races op de kalender, maar de sport ziet het globaler en wil minder locaties in Europa. De macht van het geld: dat komt ondertussen vooral uit de VS en de Golfstaten, dus willen ook Qatar en Las Vegas hun eigen Grand Prix.

Zo is de Grand Prix van Frankrijk dit jaar al geschrapt. Ook de plek van België op de racekalender hangt aan een zijden draadje. Sinds vorig jaar is het langetermijncontract voor de Belgische Grand Prix afgelopen. Nu wordt het jaarlijks herbekeken. Dit weekend vindt de editie van 2023 plaats en ook volgend jaar zal er nog een race zijn. En dat is te danken aan het lobbywerk van premier Alexander De Croo, schrijft nieuwssite Politico.

Wat is de rol van De Croo?

Volgens Politico heeft De Croo sinds vorig jaar al zeker twee keer persoonlijk contact gehad met de F1-top om het over de Grand Prix van ons land te hebben. De nieuwssite beschikt over een ondertekende brief die De Croo op 31 mei aan F1-topman Stefano Domenicali bezorgd heeft. Twee pagina’s lang benadrukt de premier enkele Belgische troeven, zoals de “financiële investeringen” in de talloze “evenementen naast het circuit” van Spa-Francorchamps en onze “kunst om feest te vieren”. Hij haalt het succes van Tomorrowland aan om te bewijzen dat België grootse evenementen kan organiseren.

Premier De Croo feliciteert Max Verstappen tijdens de Grand Prix van 2022. Beeld BELGA

De Croo hoopt in zijn brief dat de “evenwichtige kalender” verspreid over meerdere continenten “niet ten koste zal gaan van België” en hij belooft ook dat “onze regeringen oor zullen blijven hebben voor uw verzoeken”.

Die aanpak van onze premier blijkt succesvol. Twee weken na zijn brief kreeg De Croo al een positief antwoord van Domenicali, slechts enkele weken later werd de Grand Prix in Francorchamps bevestigd voor volgend jaar.

Waarom is de Grand Prix zo belangrijk voor ons land?

De economische impact van de motorsport is groot: elke race brengt geld met zich mee. Spa-Francorchamps betekent jaarlijks weer een stevige boost voor de Waalse schatkist. Volgens een rapport van Deloitte zorgde de Grand Prix van vorig jaar voor 41,8 miljoen euro aan inkomsten in Wallonië. In heel België ging het om 55,1 miljoen.

Dat de race mogelijk niet meer op de internationale kalender zal staan, maakt ook de lokale besturen ongerust. Het raceweekend is telkens goed voor zo’n 10 procent van de jaarlijkse inkomsten van de gemeente Stavelot, zegt burgemeester Thierry de Bournonville.

Het lobbywerk van De Croo wordt dan ook warm onthaald ten zuiden van de taalgrens. “Onze plaats is niet gegarandeerd in deze hoogst competitieve context”, reageert Waals minister van Economie Willy Borsus (MR) aan Politico. “Daardoor moeten we ons elk jaar opnieuw bewijzen om de plaats van België op het wereldtoneel van de motorsport veilig te stellen.”

Vanessa Maes, directeur-generaal van de race, toon zich in ieder geval vastberaden om ‘haar’ Grand Prix te behouden. “Het gevecht voor na 2024 is ondertussen al begonnen.”