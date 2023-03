Premier De Croo belooft een fikse ‘eindsprint’ rond pensioenen en belastingen. Zou het?

Voor De Croo is het begrotingsakkoord van donderdag – een inspanning van 1,76 miljard euro – het bewijs dat het Belgische tekort stilaan in “rustig vaarwater” wordt gebracht. Al blijft er bijzonder veel werk. De premier belooft daarom nog hervormingen door te voeren in het laatste jaar voor de verkiezingen, onder meer rond de pensioenen en fiscaliteit. “We zijn onze eindsprint aan het inzetten.”

Of die eindsprint succesvol wordt, zal voor een groot stuk afhangen van de verhouding tussen de liberale en socialistische familie binnen de regering. Die is getroebleerd.

Bij Open Vld heeft men het gevoel dat PS de premier “geen echt succes meer gunt” nu Paul Magnette zich geout heeft als kandidaat-premier na de verkiezingen in de lente van 2024. Omgekeerd leeft bij de socialisten het idee dat De Croo steeds minder rekening wil houden met hun ‘rode lijnen’. Zijn aanval op de verhoging van de minimumpensioenen is slecht gevallen.

Pasen

Vooral rond de pensioenen dreigt een blauw-rode clash na Pasen. Dat dossier zorgt al jaren voor scherpe tegenstellingen tussen de rechtse en linkse regeringspartijen. Open Vld voelt de hete adem van oppositiepartij N-VA in de nek. Voor de Vlaams-nationalisten is het begrotingsakkoord van donderdag “een flop”. PS moet in Franstalig België dan weer afrekenen met het uiterst-linkse PTB.

Om de overheidsfinanciën op orde te krijgen lijkt het cruciaal dat de stijgende vergrijzingskosten onder handen genomen worden. Volgens De Croo staat minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) alvast “te popelen” om te beginnen onderhandelen over haar pensioenhervorming bis. Na ellenlang getreuzel sloot de regering in juli 2022 al een bescheiden pensioenakkoord af.

Eindelijk

Ook het fiscale debat ligt bezaaid met wolfijzers en schietgeweren. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) spoort zijn collega’s aan om “eindelijk werk te maken van de langverwachte en veelgevraagde verlaging van de lasten op arbeid” maar of het straks tot een wezenlijke hervorming komt, blijft onzeker. In het nieuwe begrotingsakkoord is wel al een strenge minimumbelasting voor multinationals opgenomen.

Wat betreft de energiecrisis belooft premier De Croo in “de komende weken” een deal met Engie over de maximumfactuur voor de berging van het kernafval. Die maximumfactuur vormt een belangrijk onderdeel van het akkoord over het langer openhouden van Doel 4 en Tihange 3. Achter de schermen is de voorbije dagen al druk onderhandeld door De Croo en vakminister Tinne Van der Straeten (Groen). Er staat veel geld op het spel: volgens de laatste raming 17 miljard euro.

Slagen of falen: de komende maanden worden cruciaal voor het beeld van Vivaldi bij de verkiezingen in 2024. De Croo weet dat.