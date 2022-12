Premier Alexander De Croo (Open Vld) over de uitgelekte whatsappjes: ‘Ik ga dit spel niet meespelen’

“Natuurlijk hebben kabinetsmedewerkers contact met elkaar, ook via tekstberichten. Maar een tekstbericht kan geen formele beslissing van de regering herroepen (over de begrotingsopmaak, JVH). Nooit”, benadrukte De Croo in het parlement. “En natuurlijk bestaan er tekstberichten over de begroting. Dat heb ik nooit ontkend. Maar dat er tekstberichten zijn die een ‘oké’ geven voor een aanpassing van de algemene toelichting bij de begroting, dat ontken ik wel.” En nog: “Het wordt nu plat gespeeld door de oppositie, maar ik ga dat spel niet meespelen.”

De Croo kwam zich woensdag in de Kamer verdedigen tegen de aantijging dat hij loog over de communicatie tussen zijn kabinet en dat van voormalig staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker. Onder druk van De Croo en de liberale partijleiding moest zij eind vorige maand opstappen omdat ze fouten maakte in de begroting. Een uitgelekt whatsappgesprek tussen het kabinet-De Croo en het voormalig kabinet-De Bleeker liet dinsdag uitschijnen dat de Zestien wel degelijk zijn ‘oké’ had gegeven voor die begroting. Iets wat premier De Croo eerder had ontkend.

Vandecasteele

De Croo verweerde zich ook tegen de kritiek dat hij zich dinsdag niet liet zien in het parlement, meteen na het lek van de whatsappberichten bij Knack. “Ik had gisteren een heel volle agenda. Met eerst een gesprek met het Internationaal Monetair Fonds. Daarna met de Groep van Tien. Mijn derde afspraak was met de premier van Vietnam – een land dat een belangrijke economische partner is voor ons land. En ten slotte heb ik de familie van Olivier Vandecasteele gezien. (...) Als premier moet je afwegen.”

De oppositiepartijen vroegen bij monde van Sander Loones (N-VA) volledige transparantie over de communicatie tussen het kabinet-De Croo en het kabinet-De Bleeker. “De essentie is dat het parlement en de belastingbetaler deze premier niet meer kunnen vertrouwen als hij tegenstrijdige verklaringen aflegt”, zei Loones, die zich al langer vastbijt in het wankele begrotingsdossier. Loones diende namens N-VA een motie van wantrouwen in tegen De Croo. “Genoeg is genoeg.”

Kans op slagen heeft die motie van wantrouwen niet. Er is geen meerderheid voor. De regeringspartijen hielden zich wel opvallend afzijdig tijdens de zitting in het parlement. Het was aan de premier om recht te zetten wat krom was. Al kwam er achteraf een statement van de federale Open Vld-fractie om De Croo te steunen. “De onophoudelijke aanvallen vanuit de oppositie worden alsmaar vijandiger en hebben slechts één doel: het beschadigen van de eerste minister en zijn hele regering. Met behulp van halve waarheden en hele leugens.” Volgens de liberale parlementairen wordt een “normaal debat onmogelijk gemaakt” door “ongefundeerd op de man te spelen”.

Het opmerkelijke statement is volgens liberale bronnen een spontaan initiatief van de fractie. De partijleiding heeft niet gepusht om De Croo te steunen. De reden? “Iedereen is echt kwaad op De Bleeker en op de lekken door haar ex-kabinet”, luidt het. “Ze had eigenlijk wel wat sympathie intern na wat er allemaal gebeurd is, maar dat is aan het omslaan in kwaadheid. De Bleeker zegt zelf tegen iedereen dat ze dit niet wil, maar dat zou ze dan weleens publiek mogen zeggen.”