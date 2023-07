Portland moet festivalzomer vroegtijdig beëindigen wegens hersenletsels bij zanger Jente Pironet

“Met ontzettend veel spijt en verdriet in het hart moet ik jammer genoeg meedelen dat ik om gezondheidsredenen onze festivalzomer vroegtijdig zal moeten beëindigen”, schrijft de zanger op Instagram. “Enkele ijzersterke artsen in ons mooie land hebben hersenletsels ontdekt die zo snel mogelijk behandeld moeten worden. Helaas moeten we hierdoor de pauzeknop indrukken om te focussen op het fysieke en mentale welzijn.”

Pironet hoopt wel dat de groep er dit najaar weer zal staan en dat “met de stevigste concertreeks die we ooit hebben gegeven”. Verder bedankt hij zijn fans voor al hun steun, die ze ook geven in de reacties onder het bericht. “We vragen om onze privacy en rust even te respecteren”, klinkt het nog.

Begin deze maand stond Portland nog op Rock Werchter. Het was de eerste keer dat de band een grootschalig concert gaf met nieuwe zangeres Nina Kortekaas, die in The Barn een warm welkom kreeg. “Er is zoveel dat ik wil vertellen, het is een bijzonder half jaar geweest”, zei Pironet toen. “Maar ik heb het geluk dat ik de beste band en crew heb, en vrienden. Stuk voor stuk fantastische mensen die er allemaal voor me zijn. Het leven is een groot feest, maar ik heb een rare periode meegemaakt... Maar we gaan stoppen met droevig zijn.”