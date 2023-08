Pommelien Thijs wint Zomerhit 2023 met ‘Erop of eronder’

Het publiek scandeerde na afloop van de uitzending nog minutenlang haar naam. Pommelien kreeg tranen in de ogen. “Ik ben sprakeloos. Dit is veel meer dan ik verwacht had. Ik ben mijn fantastische fans enorm dankbaar dat ze mij deze prijs schenken. Door hun enthousiasme en stemmen heb ik gewonnen. Dat geeft mij een ongelooflijk gevoel. Hoe ze nu ook blijven roepen. Ik ontmoet hen vaak, maar deze avond was hun steun echt uitzonderlijk. En nee succes went niet. Wat ik vanavond heb meegemaakt en gevoeld, ga ik nog heel lang onthouden. Dankuwel", vertelde ze in een eerste reactie na de show.

De ‘Knokke Off’-actrice, die dit weekend nog aan de zijde van Bazart Pukkelpop inpalmde, stond de afgelopen vijf weken op nummer 1 in de Radio 2 Top 30. Haar ‘Erop of eronder’ werd enkel door Dua Lipa van die troon gestoten. Een betere definitie van een zomerhit bestaat er wellicht niet. Vorig jaar greep Pommelien nipt nog naast de trofee met haar hit ‘Ongewoon’.

(Lees verder onder de foto)

Beeld © VRT/Thomas Geuens

Pommelien Thijs zette haar eerste stappen in de media toen ze nog maar negen was. Haar grote doorbraak kwam er met de rol van Caro in ‘#LikeMe’. Al snel scoorde ze ook al solozangeres, met hits als ‘Nu wij niet meer praten’, ‘Meisjes van honing’ en ‘Ongewoon’. In mei 2023 pakte VRT MAX uit de met de fictiereeks Knokke Off, waarin Pommelien de hoofdrol vertolkte. De serie is een enorm succes. Tijdens de zomer moesten concertorganisatoren extra maatregelen nemen omdat Pommelien enorme massa’s fans op de been bracht. De zangeres en actrice rijgt dus het ene succes aan het andere, met als climax het scoren van dé Zomerhit van 2023. Begin dit jaar won ze nog drie MIA’s, in de categorieën Doorbraak, Solovrouw, en Hit van het jaar 2022.

Geen vijfde zege als verjaardagscadeau voor de jarige Niels Destadsbader (35) in Blankenberge. En ook geen prijs voor de gedoodverfde favoriet Bart Kaëll, die in de peilingen op kop stond. Tijdens de finale brachten de tien finalisten nog elk hun nummer. De kijkers konden tot bijna aan het einde van de uitzending online stemmen voor hun favoriete nummer.

(Lees verder onder de foto)

Beeld BELGA

Naast de genomineerden, waren er ook optredens van Willy Sommers en Helmut Lotti. Willy zong een zomerse medley van ‘Naar de zee’ (waarmee hij in 1981 Zomerhit won) en ‘Laat de zon in je hart’. Helmut gaat deze zomer door het leven als Hellmut en stelde zijn nieuwe single ‘I Was Made for Loving You’ voor. Bart Peeters en Gloria Monserez, die binnenkort samen ‘De droomfabriek’ presenteren, overhandigden de trofee aan de winnaar. Zo konden zij alvast een eerste droom in vervulling laten gaan. Pommelien volgt Margriet Hermans (69) op die vorig jaar ‘Zomerhit’ won met ‘Lekker blijven hangen’.

Beeld © VRT/Stey Keynen