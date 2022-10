▶ Politievakbonden clashen met agenten voor ingang Open Vld-congres in Brussel

Agenten proberen de politievakbonden buiten te houden op het Open Vld-congres:

Vanaf 1 januari zouden agenten 1.000 euro brutoloon op jaarbasis erbij krijgen. Dat had minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) de bonden althans beloofd. Maar tijdens het begrotingsoverleg van de federale regering – waar Verlinden niet bij zat – werd beslist om te besparen op die loonsopslag door die te spreiden in de tijd: 45 procent in 2023, nog eens 45 procent in 2024 en 10 procent in 2025.

Dat zint de bonden niet. Voor hen is niet Annelies Verlinden maar wel premier Alexander De Croo (Open Vld) kop van Jut. De vakbonden lieten meteen weten dat er acties zouden komen. Zaterdagochtend vond de eerste actie plaats. Niet toevallig op het Open Vld-congres in Kinepolis in Brussel.

Boegeroep

Onder meer De Croo en Van Quickenborne meden de agenten door het cinemacomplex via een andere ingang te betreden, maar andere partijleden moesten het boegeroep van de boze agenten wel doorstaan alvorens ze het gebouw binnen konden.

Toen wat later enkele demonstranten mee naar binnen glipten, kwam het tot duw- en trekwerk met agenten die de orde moesten handhaven. Uiteindelijk werd een delegatie van de bonden wel ontvangen door de premier, Vincent Van Quickenborne en Egbert Lachaert. Zij kregen de chocolade overhandigd.

Politiebonden voeren actie op Open Vld-congres. Beeld Marc Baert

Trofee

“Het is een symbolische trofee in chocolade, want Open Vld heeft tijdens de begrotingsonderhandelingen een trofee binnengehaald door onze loonsverhoging te spreiden over drie jaar”, zegt Vincent Houssin van VSOA Politie. “In april stond in de begrotingscontrole dat er budget was voor de politie, maar nu blijkt dat plots niet meer het geval. Dat komt hard aan bij de agenten.”

De vakbonden benadrukken dat er de komende weken nog acties zullen volgen.