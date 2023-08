Politieman die tienerjongen Nahel neerschoot in Nanterre blijft in voorlopige hechtenis

“De onderzoekskamer heeft, in overeenstemming met de vraag van het parket, de afwijzing van het verzoek tot vrijlating bevestigd”, aldus het hof in een verklaring. De beschuldigde blijft daarom in detentie.

De 38-jarige politiemotorrijder, Florian M., werd aangeklaagd voor opzettelijke doodslag en zit sinds 29 juni in de gevangenis. Hij had op 6 juli om zijn vrijlating gevraagd. Dat verzoek werd door de onderzoekskamer en nu in beroep afgewezen.

Zijn opsluiting in de gevangenis is voor hem “totaal hopeloos”, zei zijn advocaat Laurent-Franck bij de eerste procedure begin juli.

Nahel zat achter het stuur van een auto die werd aangehouden voor een verkeerscontrole door twee motoragenten. Nahel gaf gas en reed hard weg. Daarop vuurde een van de twee agenten, Florian M., op de auto en trof de jonge bestuurder dodelijk.

Aanvankelijk beweerde de politie dat een agent had geschoten toen een voertuig inreed op twee motorrijders van de politie. Op een via sociale media verspreide video is echter te zien dat daar geen sprake van was.