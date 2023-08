Politieke advertenties opnieuw toegelaten bij X in aanloop naar presidentsverkiezingen VS

De beslissing van het techbedrijf is een radicale breuk met het recente verleden. In 2019 besloot het sociale medium om alle politieke advertenties in de ban te doen. Een eerste stap in die omslag werd afgelopen januari gezet, toen bepaalde soorten van politieke advertenties opnieuw werden toegelaten, het ging dan om advertenties die uitleg verschaften over kiezersregistratie in de Verenigde Staten.

Persbureau Reuters denkt dat de beslissing, om politieke advertenties weer toe te staan, het bedrijf kan helpen om zijn inkomsten te verhogen. Toen Elon Musk het toenmalige Twitter kocht, schrapte hij heel wat personeel, onder wie een groot aantal medewerkers die de huisregels tegen haatdragende of discriminerende berichten moesten handhaven.

Ook mochten eerder van Twitter verbannen gebruikers weer terugkomen op het inmiddels omgedoopte platform. Veel adverteerders vonden die ingrepen, maar niets en beëindigden hun reclamecampagnes op het voormalige Twitter. De advertentie-inkomsten daalden daardoor ongeveer met de helft.

Lees ook: Elon Musks bijna volledige controle over satellietinternet doet wereldwijd alarmbellen rinkelen

Om de zorgen over schadelijke politieke content tegen te gaan, kondigde X dinsdag op zijn bedrijfsblog aan dat het maatregelen gaat nemen. Zo komt er een wereldwijd ‘transparantiecentrum’, waarmee gebruikers kunnen zien welke advertenties op het platform te zien zijn en waar ze vandaan komen. Valse informatie die verkiezingen probeert te manipuleren, blijft eveneens verboden, aldus X.