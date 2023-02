Nieuws Brussel

Politieagente in kritieke toestand na geweldincident in Brussels cellencomplex

Beeld BELGA

In het cellencomplex van de Brusselse lokale politie in de Koningsstraat is dinsdagnamiddag een jonge politieagente zwaargewond geraakt toen een arrestant zich hardhandig verzette. Dat meldt Sudpresse en het nieuws wordt bevestigd door de Brusselse politie en het parket. De agente is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.