Politie zet asielzoekers en activisten uit Brussels pand, geen andere opvang voorzien

De meeste mensen die de ruimte bezetten, kampeerden de afgelopen maanden in tentjes langs het kanaal bij het Klein Kasteeltje, voordat hun kamp deze week werd ontmanteld. Niet iedereen die moest vertrekken, kreeg echter opvang van Fedasil. Een deel van de mensen trok nadien naar de vroegere gebouwen van Allée du Kaai. Het steuncomité zegt dat de ruimte oorspronkelijk op maandag 13 maart zou worden ontruimd en dat de ontruiming van vandaag niet was aangekondigd.

Het kabinet van burgemeester Close (PS) bevestigt aan onze redactie dat hij de opdracht gaf voor de ontruiming van het gebouw. Toch wil niet iedereen vertrekken. Een dertigtal migranten weigerde te vertrekken uit het pand, zei Lorenzo Durant Viola, de algemeen coördinator van de humanitaire hub, aan De Morgen. Hij zat samen met enkele andere burgers en hulpverleners binnen bij de migranten.

“Werklui proberen het dak te vernielen om het pand onbewoonbaar te maken”, aldus Durant Viola nog. De humanitaire hub, even verder op de Havenlaan, deze nacht openhouden, is volgens hem geen optie. “Wij voorzien maaltijden en mensen kunnen bij ons op adem komen, maar om 22.30 uur sluiten we de deuren.” In oktober kreeg burgemeester Close al kritiek van de hulpverleners omdat hij de kartonnen tentjes liet vernielen waarin asielzoekers sliepen, ook toen zonder een alternatief te voorzien.

Rond 19.30 uur was het pand uiteindelijk toch volledig ontruimd, nadat de politie de laatste sympathisanten en asielzoekers naar buiten had gesleept. Volgens Bruzz werden daarna de hekkens rond het terrein dichtgelast. Hoogstwaarschijnlijk zal het gebouw al over enkele dagen worden gesloopt.

Close: ‘Situatie te onveilig’

Close zegt dat de beslissing om de loods vroeger te ontruimen genomen is op basis van een nota van Leefmilieu Brussel, waarin stond dat de bezetting van het pand een gevaar vormde voor de openbare veiligheid. “Een brief van Brussel Leefmilieu gaf aan dat de situatie er te onveilig is en gezien de burgemeester verantwoordelijk is voor de veiligheid was er geen andere optie dan ontruiming”, zegt zijn woordvoerder. Zo zou er sprake zijn van asbest, maar “ook nog wel gevaarlijkere situaties”.

“Een vrachtwagen van de stad zal de door de organisaties ter plaatse meegebrachte spullen naar de lokalen van Artsen zonder Grenzen brengen”, klinkt het nog op zijn kabinet. “Voorlopig heeft de stad geen extra lokalen aan te bieden om hen in onder te brengen. We dringen er wel op aan dat de humanitaire hub, die enkele organisaties overdag open houden, ook ‘s nachts open blijft om deze mensen tijdelijk op te vangen”, zegt Closes woordvoerder.