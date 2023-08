Politie voorkomt dat actievoerders luchthaven Antwerpen blokkeren: ‘Miljoenen subsidies gaan naar privévluchten voor rijken’

De politie Antwerpen is ter plaatse en heeft kunnen voorkomen dat het tot een effectieve afsluiting kon komen van de toegangsweg. 43 personen zijn bestuurlijk aangehouden. “Burgerlijke ongehoorzaamheid”, klinkt het bij de toegangsweg naar de Antwerpse luchthaven. Enkele actievoerders probeerden zich zaterdagmiddag vast te keten op de weg richting parking en Kiss & Ride, maar dat lukte uiteindelijk niet omdat de politie snel kon ingrijpen. Het was de bedoeling dat passagiers de laatste honderd meter te voet zouden afleggen, maar dat lukte dus uiteindelijk niet.

‘Subsidie-slurper’

Doe Deurne Dicht voert de actie samen met klimaatactiegroep Extinction Rebellion Antwerpen. “We betalen een enorme prijs voor de luchthaven van Antwerpen”, gaat Henckes verder. “Geluidsoverlast, luchtvervuiling, CO2-uitstoot en miljoenen euro’s aan belastinggeld. Dat terwijl slechts enkelen, vooral de elite, gebruik maken van deze luchthaven. Dat is onrechtvaardig. Daarom maken wij gebruik van ons recht op vreedzaam protest om te tonen wat deze plek zou moeten zijn: een groot groen park voor iedereen.”

De politie is massaal aanwezig rond de luchthaven van Deurne. Beeld Klaas De Scheirder

“Ondanks de studie die de Vlaamse overheid in 2022 zelf heeft laten uitvoeren waarbij duidelijk werd dat deze regionale luchthaven niet rendabel is, en ook niet zal worden, blijft de Vlaamse overheid de luchthaven met ons belastinggeld financieren. Bovendien wordt de luchthaven vooral gebruikt voor vluchten met privé-vliegtuigen. Terwijl het openbaar vervoer in Antwerpen aan alle kanten - letterlijk en figuurlijk - rammelt, gaan er miljoenen aan subsidies naar een optie die alleen voor de rijksten beschikbaar is. Daarnaast wordt de luchthaven uitgebaat door de Franse commerciële uitbater Egis, die de overheid een schamele 250.000 euro per jaar betaalt om het terrein en de gebouwen te mogen gebruiken. Voor die prijs heb je amper een winkel op de Meir.”

‘Illegale uitbreidingen’

“Ook maakt de luchthaven zich schuldig aan bouwmisdrijven”, benadrukt Henckes. “Zo werd vastgesteld dat de luchthaven zonder vergunning een verplichte veiligheidsstrook in het verlengde van de start- en landingsbaan heeft aangelegd, en dat in landbouwgebied. Ondanks vele aanmaningen en lopende processen trekt de Franse commerciële uitbater van de luchthaven Egis zich niets aan van de Belgische wetgeving. Onze eis is dan ook simpel”, besluit ze. “Sluit de luchthaven en maak er een grote groene ruimte van, net zoals bijvoorbeeld werd gedaan met het hippe Tempelhof, de voormalige luchthaven in Berlijn.”

De politie van Antwerpen was snel ter plaatse om de blokkade snel weg te halen. “Er was inderdaad een poging om de toegangsweg te blokkeren, maar dat hebben we kunnen voorkomen”, zegt Kim Bastiaens van de Lokale Politie Antwerpen. “Er is nog wel wat hinder in de buurt. We hebben in totaal 43 personen bestuurlijk aangehouden. Ook het gebruikte materiaal hebben we bestuurlijk in beslag genomen.”

De Antwerpse landschapsarchitect Maarten Bral van bureau Landschaap, deed eerder al een voorstel om van de luchthaven een groot waterpark te maken.