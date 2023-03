Politie voert huiszoeking uit in Waals Parlement: onderzoek rond ex-griffier

Het onderzoek zou kaderen in de zaak rond ex-griffier Frédéric Janssens. Hij is sinds september geschorst vanwege zijn rol in de explosief gestegen uitgaven van het parlement. In totaal kwamen 40 à 60 rechercheurs ter plaatse voor de huiszoeking. Er wordt onderzocht of openbare aanbestedingen op reglementaire wijze toegekend werden.

Het aanwezige personeel moet in de kantoren blijven. “We mogen ons niet aanmelden op het netwerk en moeten beschikbaar blijven voor de onderzoekers”, meldt een getuige aan de RTBF.

In november 2021 reisden Frédéric Janssens, de griffier, en PS’er Jean-Claude Marcourt, de voorzitter van het Waals Parlement, samen naar Dubai voor een vierdaags bezoek aan de wereldexpo. De Franstalige krant kon toen ook al interne documenten van het Waals Parlement inkijken waaruit blijkt dat de bedragen voor die trip opvallend hoog lagen.

Een verblijf van vier nachten in het luxueuze hotel The Palm kostte 4.333 euro, de vluchten in businessclass 4.266 euro, voor het eten was een forfait van 1.100 euro per persoon vastgelegd. Voor een lokale gids werd ter plekke nog 3.446 euro betaald. De rekening van die exuberante bedragen was voor het Waals Parlement.

Daar blijft het niet bij. Le Soir somt nog een hele lijst aan reizen op die griffier Janssens de voorbije jaren heeft gemaakt op kosten van het Waals Parlement. Zo stonden congressen in Los Angeles, Denver, Montreal, Nashville en Washington op de planning, vaak in businessclass en in dure hotelkamers. De krant stelt zich grote vragen over de onderwerpen van deze conferenties en de keuzes die gemaakt zijn voor de logistieke kant van deze reizen.