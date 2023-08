▶ Politie verspreidt beelden van verdachten die ondernemer (36) op Gentse Feesten ten val brachten, slachtoffer nog in ernstige toestand

Op vrijdag 21 juli 2023 rond 00.39 uur kwam het tot een woordenwisseling met trek- en duwwerk tussen twee koppels in de Onderstaat, een zijstraat van de Langemunt, in Gent. Hierbij kwam een 36-jarige man zwaar ten val. De man lag lange tijd in coma en zijn toestand is nog steeds zeer ernstig.

De politie verspreidt maandag beelden van de verdachten. Zij worden ervan verdacht de slagen en verwondingen te hebben toegediend aan de ondernemer en zijn vriendin.

Man en vrouw

Na de feiten wandelden beide verdachten weg in de richting van de Belfortstraat. Verdachte 1 is een man van ongeveer 20 à 25 jaar oud en 1m85 lang. Hij heeft kort donker haar en spreekt met een Gentse tongval. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een witte hoodie van het merk Champion , een zwarte broek en wit/grijze sneakers.

Beelden van de vermoedelijke daders. Beeld Federale Politie

Verdachte 2 is een vrouw van ongeveer 20 jaar oud. Ze heeft lichtbruin halflang haar gedragen in een middenstreep. Ze droeg een lichtblauwe sweater, een zwarte schoudertas en witte sneakers van het merk Nike.

Aan het koppel wordt gevraagd om zich te melden bij de politie. Het kan zijn dat zij de ernst van de feiten niet correct hebben ingeschat.

Hebt u meer informatie over deze feiten, neem dan contact op met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu. U kan getuigen op het gratis nummer 0800 /30 300. U kan het bericht nalezen op www.politie.be.