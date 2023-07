Politie start ultieme zoekactie om vermiste Franse peuter Émile (2) te vinden

Woensdagavond werd de zoekactie door de procureur nog stopgezet, maar vanochtend is toch een vijftigtal gendarmes aangekomen in Le Haut Vernet, waar Émile (2) zaterdag verdween.

Of deze ultieme zoekactie iets te maken heeft met de 1.200 tips die de politie nog zou onderzoeken, is onduidelijk. Het uitkammen van de plek zou mogelijk tot 16 uur kunnen duren, weet de Franse nieuwszender BFMTV.

Bijna vijf dagen zijn verstreken sinds Émile zaterdagnamiddag verdween in het gehucht Haut-Vernet in het Franse departement Alpes-de-Haute-Provence, 130 kilometer ten noorden van Marseille. De jongen was op bezoek bij zijn grootouders, dorpsbewoners zagen hem net voor zijn verdwijning nog lopen. Sindsdien ontbreekt van hem elk spoor. Het onderzoek “heeft in dit stadium geen nieuwe elementen aan het licht gebracht”, verklaarde de procureur van Digne-les-Bains eerder.

Alle 25 bewoners van het gehucht en tientallen andere mensen zijn verhoord. Minstens dertig panden in de omgeving zijn doorzocht, net als twaalf auto’s.

Politie en vrijwilligers kammen de omgeving uit op zoek naar peuter Émile. Beeld AFP

Familiefeest

Woensdag raakte bekend dat Émile dan toch niet alleen zou zijn geweest met zijn grootouders op de dag dat hij voor het laatst gezien werd, zoals aanvankelijk werd gedacht. De politie was hier wel van op de hoogte, maar koos ervoor om dit niet eerder te communiceren.

Volgens BFMTV was er een familiefeest aan de gang met een tiental aanwezigen, onder wie ook nonkels en tantes van de peuter en enkele minderjarigen. Tien mensen brachten het weekend door in het huis van de grootouders.