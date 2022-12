Politie onderzoekt link tussen neergeschoten man in Antwerpen en incident aan nachtclub, vluchtwagen aangetroffen in Zeeland

De neergeschoten man is een 26-jarige Nederlander uit Vlissingen. Nadat hij uit de auto gehaald werd, ging de bestuurder ervandoor. “In welke context dit incident kadert, is nog niet duidelijk”, zegt Willem Migom, woordvoerder van de Antwerpse politie. “Een 20-jarige Nederlander die bij het slachtoffer was, werd voor ondervraging meegenomen.”

De politie heeft het kruispunt op de Melkmarkt ter hoogte van de cafés Pelikaantje en Barok afgesloten voor sporenonderzoek. De cafés hebben niets te maken met het incident.

De Nederlandse politie kreeg het signalement van het slachtoffer en de auto door van de Antwerpse collega’s. In de loop van de ochtend werd de vluchtwagen aangetroffen in de Zeeuwse stad Middelburg. Hij is getakeld voor sporenonderzoek.

Drenkeling

De politie onderzoekt nog een tweede incident van vannacht. Aan het Straatsburgdok, ter hoogte van de nachtclub Ikon, zou een Nederlandse man in het water zijn geduwd of gesprongen zijn, waarna hij door omstaanders gered werd. Hij werd met onderkoelingsverschijnselen in het ziekenhuis binnengebracht. De politie vond ter plaatse een reddingsboei vlak bij de kaaimuur, achter een duwbak.

De politie zette de omgeving van de kade af en liet een explosievenhond ter plaatse komen.

Parketwoordvoerder Kristof Aerts: “Of er een link is tussen het slachtoffer van de Melkmarkt en het slachtoffer aan het Straatsburgdok, kunnen wij nog niet zeggen. De politie is overal in de stad op zoek naar sporen van het schietincident. Het is duidelijk dat de 26-jarige Nederlander niet op de Melkmarkt is neergeschoten. Wij hebben een onderzoeksrechter gevorderd voor feiten van poging tot doodslag.”

De politie zoekt naar sporen aan het Straatsburgdok. Beeld Marc De Roeck

Tegen de middag breidde het sporenonderzoek zich uit in de richting de stad. De Noorderlaan werd volledig afgezet vanaf het kruispunt met de IJzerlaan tot aan de voetgangersbrug op de Italiëlei. Ook de achterzijde van het nieuwe Cadixziekenhuis werd afgesloten. Het verkeer staduitwaarts mocht wel blijven rijden. Na een uurtje werd de Noorderlaan weer vrijgegeven.

Het Antwerpse parket heeft nog geen aanwijzingen dat de incidenten van vanmorgen iets met het drugsmilieu te maken hebben.