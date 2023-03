▶ Politie New York zet zich schrap voor protesten na mogelijke arrestatie Trump: wat is er aan de hand?

Bekijk: Trump-aanhangers komen samen om steun te betuigen

Wat is er aan de hand?

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump beweerde vorige week op zijn eigen socialemediaplatform Truth Social dat hij dinsdag, vandaag dus, gearresteerd zou worden. Hij riep zijn aanhangers op om “te protesteren en onze natie te heroveren”.

De oud-president heeft ook de politie opgeroepen niet mee te werken aan een mogelijke arrestatie. “Kun je je voorstellen dat de New Yorkse politie (...) haar grootste kampioen en vriend in de gevangenis zet voor een misdaad die niet eens bestaat?”

Trump zou de informatie verkregen hebben via een lek bij de aanklagers in New York.

Waarvoor zou Trump gearresteerd worden?

De arrestatie zou volgens Trump kaderen in het onderzoek naar zwijggeld dat betaald is aan pornoactrice Stephanie Clifford, ook bekend als Stormy Daniels. Die beweerde vijftien jaar geleden een affaire te hebben gehad met de voormalige president. Trumps advocaat Michael Cohen betaalde Clifford twee weken voor de presidentsverkiezingen van november 2016 130.000 dollar zwijggeld om het verhaal stil te houden. Trump zelf ontkent dat, maar Cohen werd in 2018 al veroordeeld voor het overtreden van de regels voor campagnefinanciering.

Trump noemde het onderzoek eerder al “een politieke heksenjacht”, die erop gericht is “de belangrijkste kandidaat van de Republikeinse partij neer te halen”.

De laatste keer dat Trump zijn achterban opriep om “te vechten als de hel” bestormden duizenden van zijn aanhangers het Capitool in Washington DC, op 6 januari 2021.

Hoe reageren de autoriteiten op de oproep?

In New York, waar Trump dan mogelijk zal worden aangeklaagd, werden maandag al dranghekken en versperringen geplaatst buiten de rechtbank uit vrees voor betogers. Volgens een politiebron bij CBS News staat het voltallige New Yorkse politiekorps dinsdag paraat.

Ook in andere Amerikaanse steden zijn politiediensten alert. Zo zijn er in Washington bij het Capitool reeds dwanghekken geplaatst. Het Witte Huis heeft opgeroepen om eventuele protesten vreedzaam te laten verlopen.

Is er al beweging bij Trump-supporters?

Lokale media berichten dat meerdere aanhangers onderweg zijn naar Trump-staat Florida om hun steun te betuigen. Het is nog onduidelijk om hoeveel mensen het gaat.

Ook in New York verzamelen betogers zich sinds gisteren bij de rechtbank om de mogelijke arrestatie van Trump aan te vechten. Voorlopig zijn er nog geen incidenten geweest met de betogers.