Politie mag niet harder dan 100 km/u rijden op snelweg om kosten te drukken

De maatregelen maken deel uit van het ‘Federale Winterplan’ dat dateert van 13 december 2022 en werd ondertekend door commissaris-generaal Marc De Mesmaeker. De nota was in eerste instantie terug in de kast beland, maar blijkt nu toch ingevoerd.

Het document omvat vijf bladzijden met in totaal 24 aandachtspunten. Samen moeten die de energiefactuur met 15 procent doen afnemen. Naast de verlaging van de snelheid, gaat het onder meer om een verbod voor het opladen van persoonlijke elektrische vervoersmiddelen op het werk. Ook moet de verwarming naar beneden worden gedraaid, tot maximaal 19 graden tijdens de werkuren en 14 graden buiten de openingsuren.

Het politiepersoneel kan de maatregelen niet smaken. “De federale politie wil zich heel graag voordoen als een moderne werkgever, maar dat is ze niet”, zegt Joery Dehaes van vakbond ACV. “Jaren geleden werd geopperd om de gebouwen beter te isoleren en om zonnepanelen te leggen. Dat kostte natuurlijk te veel, maar het resultaat is nu dat het personeel in de kou zit en met een platte batterij in de elektrische fiets naar huis moet.”

De federale politie wenste niet te reageren.