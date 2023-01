Politie in Brussel en Antwerpen bekogeld tijdens oudejaarsnacht - voertuigen in brand gestoken

In het Brusselse gingen zes wagens in vlammen op. In de verschillende Brusselse gemeenten heeft de politie in totaal al 407 interventies uitgevoerd en 74 personen opgepakt. Het gaat daarbij zowel om administratieve als om gerechtelijke arrestaties, zegt Ilse Van de keere, woordvoerder van de Brusselse politie.

"De veiligheid van de festiviteiten van Oudejaarsnacht werd gecoördineerd door de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene in perfecte samenwerking met de andere Brusselse politiezones en de federale politie", zegt de woordvoerder. "Dit jaar was er geen sprake van sanitaire beperkingen en er werden terug verschillende evenementen georganiseerd om het nieuwe jaar te vieren. In het centrum was er veel volk aanwezig, in totaal kwamen maar liefst 50.000 toeschouwers naar het vuurwerk in Brussel. Zo moest de toegang tot zone A (Paleizenplein capaciteit 19 000 personen) en zone C (Warandepark capaciteit 13 000 personen) omstreeks 23.30 uur afgesloten worden. De toegangen tot de Grote Markt moesten net voor middernacht voor korte duur afgesloten worden omwille van veiligheidsredenen."

"Gedurende de nacht werd de politie herhaaldelijk bekogeld met vuurwerk en projectielen", klinkt het verder. "De politie heeft in het Brusselse Gewest 407 interventies uitgevoerd, zowel normale interventies als naar aanleiding van de festiviteiten rond Oudejaar. Er zijn ook 74 arrestaties verricht. De Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest (DBDMH) van zijn kant heeft 82 brandweerinterventies uitgevoerd, en 90 ziekenwageninterventies. Bij zes interventies ging het om een voertuig dat in brand stond."

Grimmige sfeer in Antwerpen

De lokale politie van Antwerpen moest al meermaals uitrukken. In Antwerpen-Noord werden agenten bekogeld met stenen en moest de sproeiwagen worden ingezet. In Ekeren werden brandjes gesticht en ook elders in de stad en in de districten is de sfeer af en toe grimmig.

Kort na middernacht werd de politie bekogeld in de omgeving van de Veldstraat en de Familiestraat in Antwerpen-Noord. Jongeren namen onder meer stenen uit de straat om te gebruiken als projectiel. De politie dreef hen met de sproeiwagen uiteen. Iets voor 1 uur was een gelijkaardige actie noodzakelijk.

Ook in de buurt van de Lakborslei en de Confortalei in het district Deurne werd de sfeer na middernacht grimmig. De politie kwam ter plaatse en dreef rond 0.40 uur de onruststokers uiteen. Na die actie vertrokken de amokmakers. Rond 1 uur waren er ook problemen op de Dageraadplaats in Antwerpen, waar jongeren met bommetjes naar de politie gooiden. Ook daar is de situatie intussen onder controle.

In het district Ekeren probeerden jongeren rond 0.30 uur brand te stichten door vuurpijlen in een gevandaliseerd voertuig te steken in de Pater Strackestraat. Het voertuig vatte vuur en werd geblust. In diezelfde staat werden eerder op de avond ook al fietsen in brand gestoken.

Aan het Steenplein in Antwerpen, waar veel mensen waren samengetroept om naar het vuurwerk te kijken, raakte een man zwaargewond toen hij van een hoogte viel. De hulpdiensten raakten met moeite tot bij het slachtoffer door de grote drukte. De man was bij aankomst van de medische diensten buiten bewustzijn en werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht.