Politie geeft beelden vrij van aanval op echtgenoot (82) van Nancy Pelosi: inbreker gaat hem te lijf met hamer

De inbreker, de 42-jarige David DePape, was eind oktober vorig jaar op zoek naar Nancy Pelosi om haar te gijzelen. Zij was niet thuis op het moment dat de inbreker het huis van de familie Pelosi in San Francisco binnendrong. Haar man Paul werd verrast in zijn slaap, maar wist de politie toch te waarschuwen vooraleer de inbreker hem aanviel.

Op de beelden, die vandaag zijn vrijgegeven door de politie, is te zien hoe agenten het huis van Paul en Nancy Pelosi naderen. Paul opent de deur en staat naast de inbreker. Beide mannen houden hun handen op de hamer, maar dan rukt de inbreker zich plots los. Vervolgens valt hij Pelosi aan met de hamer. Ze vallen op de grond, waarna de politie de aanvaller probeert te stoppen.

Pelosi moest opgenomen worden in het ziekenhuis na de brute aanval en onderging een hersenoperatie. Hij is inmiddels bezig aan zijn herstel.

DePape, die illegaal in het land was, is aangeklaagd voor poging tot moord en ontvoering, inbraak en bedreiging van een publiek figuur. De Canadees riskeert een celstraf van meerdere jaren tot levenslang. Zelf ontkent DePape schuld.