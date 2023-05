Nieuws Zaventem

Politie en schooldirecteur waakzaam voor wraakacties na dodelijke vechtpartij in Zaventem: ‘Zullen concrete maatregelen nemen’

Mensen leggen bloemen neer aan het station in Zaventem, waar vrijdag een man van 23 om het elven kwam na een vechtpartij. Beeld BELGA

De politie van Zaventem zal maandag een extra oogje in het zeil houden in Zaventemse scholen voor mogelijke wraakacties op school na het fatale incident op de sporen van het station in Zaventem. Daar kwam vrijdag een man van 23 jaar om het leven. De schooldirecteur zegt in nauw contact te staan met politie en parket.