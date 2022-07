Politie en redders gaan duinenbrand in Wenduine te lijf: 200 vierkante meter duin zwartgeblakerd

Even voor 14 uur steeg een zwarte rookpluim op uit de duinen ter hoogte van Persepit in Wenduine. Twee agenten van de lokale politie Bredene/De Haan waren als eerste ter plaatse en stelden vast dat een stuk van de duinen in brand stond. Samen met drie strandredders gingen de politiemensen het vuur te lijf met schoppen en zand. Kort nadien kregen ze bijstand van de brandweer, die de vlammen verder doofde met bluswater. Met verenigde krachten konden de hulpdiensten voorkomen dat het vuur zich verder uitbreidde. Uiteindelijk bleef een duinenstrook van zo'n 200 vierkante meter zwartgeblakerd achter. De oorzaak van de brand is niet gekend. “Maar er zijn geen aanwijzingen in de richting van kwaad opzet”, benadrukt commissaris Dennis Goes.

Zo'n 200 vierkante meter duingras ging in vlammen op. Beeld Leen Belpaeme