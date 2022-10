Politie- en brandweerman zwaargewond na gasontploffing in Oostende, kraanman verhoord

De feiten speelden zich rond 11.30 uur af op de hoek van de Christinastraat en de Ooststraat, in een afhaalrestaurant van de Duinhelm, een sociaal begeleidingsproject voor jongeren met een beperking. Een begeleidster is voor verzorging afgevoerd naar een gespecialiseerd ziekenhuis.

In het pand zijn al een tijdje werken aan de gang. Tijdens die werkzaamheden zou een dampplaat een hogedrukleiding geraakt hebben. Naar aanleiding van dat gaslek waren de hulpdiensten al ter plaatse toen de ontploffing zich voordeed. Volgens de lokale politie van Oostende ging het om een hevige gasexplosie.

Het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd, maar volgens burgemeester Bart Tommelein is de situatie ondertussen wel onder controle. Hij vernam het nieuws terwijl hij een betoog hield in de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media in het Vlaams Parlement. Hij onderbrak zijn tussenkomst meteen en is naar zijn stad vertrokken.

Drie gewonden, schade aan gebouwen

Om 11.36 uur vond de explosie plaats. “Tot nu toe zijn er drie gewonden die afgevoerd werden naar gespecialiseerde ziekenhuizen. Het gaat om een politieagent, die in kritieke toestand zou verkeren, een brandweerman en een vrouw die aan het werk was in het gebouw. Daar is een meeneemzaak waar personen en kinderen met een handicap aan het werk zijn. Een van hun begeleiders raakte dus gewond”, zegt burgemeester Bart Tommelein. “Het is des te pijnlijker dat het daar is gebeurd.”

De materiële ravage is aanzienlijk. Zo liep een flatgebouw grote schade op. De omgeving werd geëvacueerd, omdat verschillende gebouwen door de ontploffing instabiel zijn geworden. Daar zijn na een extra controle door de veiligheidsdiensten geen nieuwe slachtoffers aangetroffen. Vijftien tot twintig gebouwen zouden beschadigd zijn geraakt, verschillende woningen zijn ondertussen onbewoonbaar verklaard.

Het acute ontploffingsgevaar zou op dit moment wel geweken zijn. Al is het gas nog steeds aan het branden. Wel is een perimeter ingesteld. Ook alle nutsvoorzieningen zullen zeker tot 20 uur vanavond afgesloten zijn.

Er is een opvangcentrum opgestart in cultuurcentrum De Grote Post waar psychosociale hulp wordt verleend aan zowel betrokkenen als familieleden. Indien nodig zullen zij vannacht een bed ter beschikking krijgen.

Onder andere kinderdagverblijf De Groeiboom vlak in de buurt, met 22 kinderen, werd eerder ontruimd, leerlingen en personeel van een naburige basisschool werden gevraagd binnen te blijven.

Een flatgebouw liep grote schade op. Beeld RV

Volgens getuigen ging het om een enorme ontploffing. “Twee na elkaar”, vertelt Anita. Zij was tijdens de ontploffing aan het helpen in een kapsalon in de Christinastraat, toen ze aan de vitrine verschillende politiemensen en brandweerlui zag passeren. “Amper enkele seconden nadat ik weg ging van de vitrine, volgden twee enorme knallen”, vertelt de vrouw in shock. “Het venster sloeg in miljoenen stukjes uiteen. Als ik daar nog had gestaan … Ik mag er niet aan denken.”

De vrouw werd samen met haar hondje meteen weggeleid door de aanwezige hulpdiensten. “Op de achtergrond hoorde ik mensen schreeuwen, maar ik kon helemaal niks doen.”

“Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en hun families. Wij hopen dat alles daar goed komt. Verder is de opvang voor de geëvacueerden onze prioriteit”, besluit Tommelein.

Gasontploffing Oostende Ooststraat Beeld Mathias Mariën

Kraanman

De kraanman die donderdagochtend de gasleiding raakte, was aan de slag voor een firma uit Roeselare. Om 11.19 uur liep het fout en ontstond een gaslek . Politie en brandweer startten toen al meteen met de ontruiming van de omliggende gebouwen, maar om 11.36 uur volgde een zware gasexplosie. Drie mensen raakten daarbij zwaargewond. De kraanman moet tijdens zijn verhoor uitleggen hoe hij alles beleefde en welke handelingen hij uitvoerde. De man wordt bijgestaan door een advocaat, meldt Het Laatste Nieuws.