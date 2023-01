Politie bezig met grote zoekactie in flatgebouw in Deurne waar romp van vrouw gevonden werd

Volgens Gazet van Antwerpen proberen de speurders de plaats te achterhalen waar de moord gebeurd is. Ze zouden er op dit moment vanuit gaan dat dat niet ver is van waar het lichaam gevonden werd.

Vrijdagavond vond een buurtbewoner een onbekende koffer in de kelder, met daarin een romp van een menselijk lichaam, zonder hoofd of ledematen. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend, al zou het mogelijk gaan om een vrouw uit het prostitutiemilieu. Het parket heeft een moordonderzoek geopend.

Het langgerekte gebouw met zo’n honderd woningen heeft al jarenlang een kwalijke reputatie. Bewoners klaagden in het verleden al vaak dat de berghokken en de garageboxen volgestouwd werden met rommel en afval. Met enorme stankhinder en overlast van ratten tot gevolg. In de kelder zouden volgens buren ook vaak daklozen en druggebruikers samenkomen. In 2019 vond de politie in een van deze garageboxen een tas met wapens, waaronder vijf kalasjnikovs. De garagebox werd gehuurd door drugscrimineel Niels D.C.