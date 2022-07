Pogacar klopt geletruidrager Vingegaard in sprint bergop en boekt derde ritzege in Tour

De zeventiende etappe was een bergrit in de Pyreneeën, over 129,7 km met aankomst bergop in Peyragudes. In totaal kregen de renners drie beklimmingen van eerste categorie en één van tweede voorgeschoteld.

De start ging gepaard met verschillende pogingen om weg te rijden, maar met behalve enkele seconden voorsprong raakte niemand echt ver. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) won de tussensprint na 32 km, voor Wout van Aert (Jumbo-Visma), die op die manier zeker is van de groene trui als hij de eindmeet in Parijs haalt.

Op de derde klim van de dag, naar de Col de Val Louron-Azet (eerste categorie), voerden eerst Mikkel Bjerg (UAE) en dan Brandon McNulty het tempo stevig op voor hun kopman Tadej Pogacar. Uiteindelijk reden McNulty, Pogacar en gele trui Jonas Vingegaard alle overgebleven vluchters voorbij. Met hun drieën sneden ze de slotklim aan. Op een aanval van een van de twee favorieten was het wachten tot de laatste 300 meter. Eerst zette Pogacar aan, waarna Vingegaard even overnam, maar uiteindelijk was de Sloveen sterker. McNulty kwam als derde over de streep.

De inspanningen van McNulty in dienst van zijn kopman leverden hem de prijs van de strijdlust op.

Morgen gaat het opnieuw stevig omhoog, met 143,2 kilometer naar de Hautacam (buiten categorie). Onderweg moeten de renners ook nog de Col d’Aubisque (buiten categorie) en de Col de Spandelles (eerste categorie) overwinnen.

Pogacar: ‘Ik geloof er nog in’

Pogacar zag woensdagochtend met Rafal Majka nog een vierde ploegmaat uitvallen. “Dat ik hier vandaag de rit win, is al straf”, sprak hij in het flashinterview. “We zijn nog maar met vier renners in koers, maar vandaag hebben we zo sterk gereden. We kunnen allemaal trots zijn, zonder Majka, Soler, Bennett en Vegard Stake Laengen kunnen we niet meer proberen dan dat we vandaag hebben gedaan. Morgen wacht een nieuwe kans, maar ik ben al blij met de ritzege vandaag. Meer zat er niet in.”

“Ik heb gewoon alles gegeven wat ik in me had. Ik wilde gewoon winnen voor de ploeg. Er was geen andere optie vandaag, ze hebben zo hard gewerkt. Ik moest gewoon alles geven tot aan de finish. Brandon (McNulty), Mikkel (Bjerg) en Hirschi waren zo sterk. Mikkel was precies een klimmer vandaag, hij legde zo’n hoog tempo op bergop. Het gaf me vertrouwen, ik voelde me er comfortabel bij en dan moet ik ook Brandon nog een speciale vermelding geven. Hij was zo sterk.”

“Ik ben nog altijd optimistisch dat ik kan winnen. Morgen wacht opnieuw een lastige dag, zwaarder dan vandaag, en we gaan het gewoon proberen. Maar vandaag ben ik alvast blij met deze zege.”