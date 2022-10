Poetins antwoord na de aanslag op de Krimbrug: wat we nu weten over de ‘rakettenregen’ op Kiev en andere Oekraïense steden

De aanvallen begonnen maandagmorgen iets na 8 uur lokale tijd (7 uur Belgische tijd), pal in de ochtendspits. Volgens journalisten ter plaatse werd Kiev “non-stop beschoten” met raketten, ooggetuigen melden in drie uur tijd minstens evenveel nieuwe aanvalsgolven met raketten. Eerste beelden op sociale media lieten een enorme rookzuil zien die opsteeg boven het centrum van de stad.

Al snel volgden foto’s en filmpjes van straten vol puin, huizen en auto’s die in brand staan en een torenflat die gehuld is in rook. Beelen laten een enorme krater zien net naast een speeltuintje in het Sjevtsjenko-park, waar het doorgaans druk is met wandelaars en straatmuzikanten. Ook de toeristische Glazen Brug, oftewel de Klitsjko-brug, een brug voor voetgangers, is getroffen.

De krater in het Sevtsjenko Park. Beeld REUTERS

Volgens de burgemeester van Kiev, Vitali Klitsjko, is vooral het district Sjevtsjenskivski in het centrum van de hoofdstad getroffen. Anton Gerasjtsjenko, adviseur van het ministerie van Binnenlandse Zaken, meldt dat er tot dusver vijf doden en twaalf gewonden zijn geregistreerd. De meeste slachtoffers liepen op straat en waren op weg naar hun werk.

Ook in andere steden volgden als snel berichten van explosies, waaronder Dnipro, Zaporizja, Krementsjoek, maar ook het westelijke Lviv. Voornamelijk energie-infrastructuur zou getroffen zijn.

De Russische beschietingen volgen twee dagen na de spectaculaire aanslag op de Krimbrug en een dag nadat de Russische president Vladimir Poetin Oekraïne beschuldigde van ‘terrorisme’. De brug werd zwaar beschadigd in een explosie, die volgens Poetin het werk was van Oekraïne.

Grote verrassing

De raketten kwamen als een grote verrassing, het centrum van Kiev was tot maandagochtend al maanden niet meer getroffen. Mensen zochten haastig dekking in de metro en in schuilkelders. BBC-correspondent Hugo Bachega was net live op de zender toen een raket voorbij suisde. Even later klonk in de verte een explosie. Bachega dook weg en zocht een veilig heenkomen in een kelder, van waaruit hij zijn verslag vervolgde.

Met de aanvallen op Kiev, Lviv, Dnipro en andere steden wil Rusland de Oekraïners laten voelen dat ze nergens veilig zijn. In feite keert Oekraïne daarmee terug naar het begin van de oorlog, toen alle steden van het land door beschietingen werden getroffen.

Een van de eerste beelden van een van de raketinslagen in Kiev. Beeld rv

Zelensky: ‘Russen willen ons van aardbodem vegen’

Volgens generaal Valerij Zaloezjnyj, de commandant van het Oekraïense leger, vuurde “terroristenstaat Rusland” sinds vanmorgen al minstens 75 raketten af op het hele land, waarvan er 41 werden onderschept. President Volodymyr Zelensky zei in een videoboodschap op Telegram vanuit het centrum van Kiev dat Rusland ook Iraanse zelfmoorddrones heeft ingezet. “We hebben te maken met terroristen”, aldus de president. “Tientallen raketten, Iraanse drones. Ze hebben twee doelwitten: energiefaciliteiten over heel het land, maar ook burgers. De Russen willen paniek zaaien en chaos creëren, en ons energiesysteem vernietigen. Ze zijn hopeloos.”

Volgens Zelensky probeert Rusland de Oekraïners “te vernietigen en van de aardbodem te vegen”. “Ze vernietigen onze burgers die slapen in hun huis in Zaporizja, die gaan werken in Dnipro en in Kiev.”

Oekraïense autoriteiten reageren furieus op de aanslagen op verschillende Oekraïense steden. Het ministerie van Defensie zweert wraak: “Er is opoffering onder de mensen en vernietiging. De vijand zal gestraft worden voor de pijn en dood die over ons land zijn gebracht! We zullen onze wraak krijgen!”

President Zelenskyy: "The morning is difficult. We are dealing with terrorists. Dozens of missiles, Iranian Shahed [drones]. They have two targets." 1/X pic.twitter.com/JUAgV6lZ8h — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) 10 oktober 2022

Vergelding

De aanvallen worden gezien als een vergelding voor de aanslag op de Kertsjbrug tussen Rusland en het Oekraïense schiereiland de Krim, dat in 2014 door Rusland met geweld is ingelijfd. De brug is belangrijk voor aanvoer van manschappen en wapens naar Russische troepen die vechten in het zuiden van Oekraïne. Volgens het Britse ministerie van Defensie staan de Russische bezetters onder zware druk van het Oekraïense leger, dat in het oosten en zuiden van het land bezig is aan een succesvol offensief.

Ook de stad Zaporizja is opnieuw beschoten, nadat daar zaterdag al 17 doden waren gevallen toen Russische raketten een flatgebouw vernielden. Zaporizja is al weken een doelwit van beschietingen. De stad, nog steeds in Oekraïense handen, is de hoofdstad van een van de regio’s die Poetin vorige maand eenzijdig en illegaal tot ‘Russisch grondgebied’ heeft verklaard. In negen dagen tijd zijn in de stad al meer dan 60 doden gevallen, voor zover bekend allemaal burgers.

Raketten sloegen op verschillende kruispunten in de hoofdstad in. Beeld REUTERS

