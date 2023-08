De kleine poema met een roze neus in de Thomas Belt Zoo in Juigalpa is de eerste albinopoema in het Midden-Amerikaanse land die in gevangenschap is geboren. Volgens schattingen van de dierentuindierenarts Carlos Molina, is het jonge welpje een van de vier albinopoema’s wereldwijd.

Hoewel het jong gezond is en goed eet, waarschuwt de dierenarts dat het dier nog zeer jong is en dat albinopoema’s zeer kwetsbaar zijn voor het zonlicht waardoor het welpje de komende maanden goed verzorgd moet worden.

Het welpje en zijn twee beige-kleurige en gevlekte broertje(s) en/of zusje(s) worden in een afgesloten kooi gehouden zodat de moeder niet gestrest raakt of menselijke geuren verwart met die van haar pasgeboren welpjes, waardoor ze hen zou kunnen aanvallen.

Het albinowelpje samen met de moeder en haar broertje(s) en/of zusje(s). Lichamelijk contact wordt vermeden waardoor de dierenarts het geslacht van de welpjes nog niet heeft kunnen vaststellen. Beeld REUTERS

Geslacht nog niet bepaald

De vader van het gezin wordt in een apart verblijf gehouden, omdat mannelijke poema’s erom bekend staan hun welpjes te doden.

Omdat er voorzichtig wordt omgegaan met de geboorte van de jongen, heeft de dierenarts nog geen lichamelijk contact gehad waardoor het geslacht van de welpjes momenteel onbekend blijft.

Zodra de welpjes drie maanden oud zijn, wil de dierentuin ze tentoonstellen voor het grote publiek.

Poema’s komen in heel Amerika voor, van het hooggelegen Andesgebied in het zuiden van Peru tot de jungle van Midden-Amerika.

Volgens de International Union for Conservation of Nature hebben poema’s het grootste geografische verspreidingsgebied van alle landzoogdieren op het westelijk halfrond, hoewel ze na de Europese kolonisatie vrijwel verdwenen zijn uit de oostelijke helft van Noord-Amerika.