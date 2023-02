Plug-inhybride wagen stoot meer uit dan aangegeven

"Er rijden in ons land twee keer zoveel plug-inhybride wagens rond als elektrische modellen. Ze worden als een ideale tussenoplossing verkocht", zegt beleidsmedewerker Naomi Cambien van de Bond Beter Leefmilieu aan De Standaard, "terwijl een test aantoont dat dat onzin is.”

Volgens de studie van Transport & Environment (T&E), een ­Europese ngo voor duurzaam vervoer, presteren de plug-ins in werkelijkheid aanzienlijk slechter dan de officiële testresultaten ­laten uitschijnen.

Onderzoekers reden in opdracht van T&E met drie populaire middelgrote plug-inwagens verschillende realistische trajecten in en rond de Oostenrijkse stad Graz. Een eerste test in het stadscentrum toonde dat als de batterij leeg gereden wordt, het geafficheerde rijbereik vaak niet wordt gehaald. Bij de BMW 330e lag het een kwart lager­, bij de Peugeot 308 bijna de helft.

Tijdens een hybride rit van de voorstad naar het centrum en ­terug stootten alle drie de auto's meer uit dan de officiële scores. Die werden na dieselgate nochtans aangescherpt. De BMW 3 stootte tot drie keer meer uit, de Renault Mégane meer dan de helft extra. Ook werd een route ­gereden met een volledig lege batterij. Zowel de BMW als de ­Peu­geot toonde waarden rond de 200 gram CO2 per km, tot zeven keer meer dan de officiële waarde. De vraag is dan, zoals T&E beklemtoont, of de plug-inhybride ­wagens de 'groene' subsidies van de overheid wel verdienen.