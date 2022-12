Planbureau verwacht dat inflatie vertraagt tot 5,3 procent volgend jaar

Vorige maand voorspelde het Federaal Planbureau dat de inflatie in november zou afzwakken. Dat klopte: van 12,27 procent daalde de inflatie naar 10,63 procent. Wel niet de 10,06 procent die de experten berekend hadden, maar een daling evenmin.

Voor december 2022 verwachtte het Planbureau dat de levensduurte met 10,15 procent zou verhogen. Uiteindelijk werd dat een stijging met 10,31 procent. Een die nog altijd beduidend lager ligt dan die recordpiek van 12,27 procent in oktober en 11,27 procent in september.

Hoe zit het dan met de vooruitzichten voor 2023?

Het Federaal Planbureau vermoedt op basis van de maandvooruitzichten dat de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) in 2022 op 9,6 procent en in 2023 op 5,3 procent zou uitkomen, ten opzichte van 2,44 procent in 2021 en 0,74 procent in 2020.

Wat betekent dat concreet voor lonen, uitkeringen en huurprijzen?

De groeivoet van de zogenaamde ‘gezondheidsindex’ - die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen - zou in 2022 gemiddeld 9,2 procent en in 2023 5,7 procent bedragen. Dat is dan wel een daling, maar nog altijd meer dan de groeivoet in 2021 - 2,01 procent - en in 2020: 0,99 procent.

Vorige maand werd opnieuw de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen bereikt. Dat heeft als gevolg dat de sociale uitkeringen deze maand en de wedden van het overheidspersoneel in januari 2023 met 2 procent aangepast worden aan de gestegen levensduurte.

De maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex doen veronderstellen dat in april 2023 die spilindex nog een keer bereikt wordt. Dan zullen de sociale uitkeringen in mei 2023 en de wedden van het overheidspersoneel in juni 2023 nog eens met 2 procent aangepast worden aan de gestegen levensduurte. Maar daarna zou het afgelopen zijn voor de rest van het jaar: volgende spilindex (128,11) zou niet bereikt worden in 2023.