Pizza’s in Italië duurder door stijgende prijs van olijfolie

Niet alleen olijfolie is gestegen in prijs, ook bloem, mozzarella, tomaten en elektriciteit zijn duurder geworden. Volgens persbureau Bloomberg zijn de ingrediënten van een Napolitaanse pizza margherita twee keer zo hard gestegen in vergelijking met de totale inflatie in het land. Dat laat de lokale pizzabakker geen andere keuze dan de ambachtelijke pizza’s duurder te maken.

Voor een pizza Napolitana gaat het om een stijging met 14 procent tegenover vorig jaar. Olijfolieprijzen schoten bijna 27 procent omhoog, wat bijdroeg aan de sprong. Vermoedelijk ligt de droogte aan de basis van die prijsstijging. Daardoor was de olijfoogst immers magerder dan anders.

De totale inflatie in Italië bedroeg 6,7 procent. Dat is minder dan de stijging van 8,1 procent die in mei werd geregistreerd, waaruit blijkt dat de prijsdruk voor consumenten afneemt. De pizzakosten zijn ook vertraagd in vergelijking met een piekstijging van 30 procent in november.