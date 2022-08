‘Pittoreske’ vulkaanuitbarsting op IJsland moet toerisme boost geven: ‘Het land van vuur en ijs’

Door de coronapandemie zag IJsland het aantal toeristen de voorbije twee jaar fors terugvallen. Maar het eiland dat zichzelf aanprijst als “het land van vuur en ijs” hoopt nu op een heropleving. Play Air maakt al reclame voor de vulkaanuitbarsting, die wordt omschreven als “pittoresk”.

“Er is weinig dat kan wedijveren met een vulkaanuitbarsting die zo makkelijk bereikbaar is van de luchthaven of het hotel”, zegt topman Birgir Jonsson. “We zagen gisteren al dat het verkeer op onze boekingssite en onze sociale media sterk toenam.”

Beeld AFP

IJsland heeft veel ervaring met vulkaanuitbarstingen. De bekendste is die van de Eyjafjallajokull in 2010. Maar de vulkaanas zorgde toen voor dagenlange verstoring van het luchtvaartverkeer in Europa. De uitbarsting van woensdag vond plaats op het schiereiland Reykjanes, op slechts 30 kilometer van de hoofdstad Reykjavik. Daar was vorig jaar ook al een vulkaan zes maanden actief.

Het zou gaan om een uitbarsting die geen gevaar vormt voor mensen of de omgeving. Woensdag trokken er al toeristenbussen naar het gebied. Bezoekers moeten wel nog hun wandelschoenen aantrekken om het schouwspel te kunnen zien, want de vulkaansite is niet via de weg te bereiken.

Toerisme was in 2016-2019 goed voor 8 procent van het bruto binnenlands product van IJsland.