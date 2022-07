Piloten van Ryanair leggen opnieuw het werk neer op 23 en 24 juli

Volgens vakbondsman Didier Lebbe is het ongenoegen groot onder de piloten. “De minachtende en arrogante houding van het management van Ryanair is sinds de staking van 24, 25 en 26 juni verder verslechterd”, zegt Lebbe. Voorts hekelt hij dat de wetgeving niet wordt nageleefd. “Zo werden de lonen voor de maand juni niet geïndexeerd terwijl dit wel het geval zou moeten zijn.”

Lebbe tilt ook zwaar aan de opmerkingen van Ryanair-CEO Michael O’Leary in de Ierse pers afgelopen weekend. “Volgens hem heeft Ryanair sinds het begin van de zomer slechts 25 vluchten geannuleerd, terwijl het op één dag van de staking al 450 vluchten waren. Het is jammer dat Europa’s grootste luchtvaartmaatschappij zo’n houding heeft. Het is gewoon ondraaglijk”, klinkt het.

Het sociaal conflict houdt verband met mislukte onderhandelingen over een nieuwe CAO. Volgens de christelijke bediendevakbond CNE en haar Vlaamse tegenhanger ACV respecteerde Ryanair in zijn voorstellen de Belgische arbeidswetgeving niet. Er wordt ook geklaagd over fouten in de loonfiches.