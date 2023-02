Pijl en boog al duizenden jaren eerder in Europa gebruikt dan gedacht

Boogschieten was in Afrika al zo’n 70.000 jaar geleden in zwang, maar het voorheen oudste bewijs van boogschieten in Europa ging niet verder terug dan zo'n 12.000 jaar geleden.

De nieuwe vondst werd gedaan in de Grotte Mandrin, een grot aan de rivier de Rhône in Zuid-Frankrijk. Hier woonden afwisselend neanderthalers en homo sapiens. De grot werd voor het eerst in 1990 opgegraven en bevat archeologische overblijfselen in lagen die meer dan 80.000 jaar oud zijn. In één bodemlaag van 45.000 jaar oud werden kleine pijlpunten aangetroffen.

Onderzoekers reproduceerden de pijlpunten en schoten ze af met een replica van een boog. Beeld AFP

Onderzoekers reproduceerden de pijlpunten en schoten ze af met een replica van een boog. Een andere manier was niet effectief omdat de pijlpunten daarvoor te klein en te licht waren, aldus Laure Metz van de Aix-Marseille Universiteit en co-auteur van het gepubliceerde onderzoek.

“We moesten dit soort voortstuwing gebruiken”, vertelde Metz. “De enige manier waarop het werkte, was met een boog.” Volgens Metz joegen de grotbewoners op paarden, bizons en herten. Botten van deze dieren werden ook in de grot teruggevonden.