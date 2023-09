Phoenix zucht onder recordhitte: dit jaar al 54 dagen warmer dan 43,3 graden

Het vorige record, 53 dagen boven die snikhete grens, werd in 2020 gemeten. En de kans is volgens Matt Salerno, een meteoroloog van het National Weather Service, groot dat het nieuwe record meteen nog iets wordt aangescherpt. “We hebben nog een dag”, waarschuwde hij tegenover het Amerikaanse persbureau Associated Press (AP): zondag zal naar verwachting 43,9 graden Celsius worden gemeten, maandag zakt het kwik naar het iets ‘koelere’ 41,1 graden.

Volgens Salerno maakt Phoenix daarmee verreweg de heetste periode mee sinds er is begonnen met meten in 1895. De maand juli dit jaar was de heetste, de maand augustus de op een na heetste ooit voor de stad. Ook een tweede record werd verpulverd: zaterdag was de 31e opeenvolgende dag dat 43,3 graden of hoger werd gemeten. Het vorige record stond op 18 dagen en stamt uit 1974.

Hittesterfte

Oorzaak van de extreme temperaturen is een hittegolf die al maanden boven het droge zuidwesten van de Verenigde Staten hangt. Er werden dit jaar extreme temperaturen gemeten in een groot gebied, van Texas via New Mexico en Arizona tot het droge oosten van Californië, tot zelfs 54 graden in Death Valley.

De hitte leidt tot menselijke tragedies. Zo zijn alleen al in Maricopa, het district in Arizona met de grootste bevolking, tenminste 194 sterfgevallen geteld die direct kunnen worden gerelateerd aan het hete weer. Vorig jaar stierven er in Maricopa 425 mensen aan de hitte.