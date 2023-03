Philipsen wint laatste etappe in Tirreno-Adriatico, eindzege is voor Roglic

Na een rit over 154 kilometer met start en aankomst in San Benedetto del Tronto haalde hij het in een koninklijke sprint van de Nederlander Dylan Groenewegen (Team Jayco) en de Italiaan Alberto Dainese (Team DSM). Voor onze landgenoot was het de tweede ritzege in deze Tirreno. Eerder deze week schoot hij in de derde etappe reeks raak.

De eindwinst van de Sloveen Primoz Roglic (Jumbo-Visma) kwam in deze vlakke slotetappe niet meer in het gedrang. Roglic wint zo na een eerdere eindzege in 2019 voor de tweede keer de Koers van de Twee Zeeën. Op de erelijst is hij de opvolger van zijn landgenoot Tadej Pogacar, die de voorbije twee edities won en er dit jaar voor koos om in Parijs-Nice aan te treden.