Philipsen dacht dat hij rit won: ‘Maak me compleet belachelijk’

Jasper Philipsen kwam dinsdag aan het einde van de vierde etappe van de Tour de France juichend over de finish in Calais. De wielrenner van Alpecin - Deceuninck had gemist dat landgenoot Wout van Aert nog voor het peloton reed en even daarvoor als winnaar over de streep was gekomen.

“Er is nooit een ander plan geweest dan mikken op de sprint”, aldus Philipsen na afloop. “Die helling was niet zo lastig, dus we gingen ervoor. Ik heb Wout zijn aanval niet gezien omdat ik op die klim van Blanc-Nez te ver achterop zat. We reden ons eigen tempo bergop en daarna kwam alles weer samen, dacht ik. Ik had niet verwacht dat iemand hier alleen ging wegrijden.”

Well, @WoutvanAert, as you can see, I’m really happy with a 2nd spot. 🙄🤷‍♂️🤥 #TDF2022 pic.twitter.com/3kACLauNb4 — Jasper Philipsen (@JasperPhilipsen) 5 juli 2022

“Vier à vijf seconden lang dacht ik dat ik gewonnen had. Ik maak me hier compleet belachelijk door te juichen. Echt shit. De communicatie via de oortjes werkte ook niet goed, dus ik heb nooit gehoord dat Wout weg was. Ik reed echt een goede sprint, dacht dat het voor de winst was en blijkbaar wist Alexander Kristoff het ook niet dat het voor een tweede plaats. Ik vernam het via Christophe Laporte (die derde werd in de sprint en ploegmaat is van Wout van Aert, red.).”

“Kijk, dit is heel jammer, maar dit toont weer aan dat ik in goede conditie ben en dat ik meedoe voor de overwinning, alleen was Wout een pak sterker door een solo uit zijn benen te schudden.”

Van Aert

Door zijn solo én de bonificatieseconden voor ritwinst breidt Van Aert zijn voorsprong in het algemene klassement een flink stuk uit: hij heeft nu 25 seconden bonus op zijn eerste achtervolger, Yves Lampaert, en 32 seconden op de nummer 3, de Sloveen Pogacar. Ook voor het groene puntenklassement doet Van Aert een uitstekende zaak: daarin heeft Van Aert (die ook onderweg aan de tussenspurt mee deed) al liefst 61 punten voorsprong op concurrent Fabio Jakobsen.

Woensdag krijgt Van Aert opnieuw een kans in de meest besproken etappe van deze Tour: de kasseirit met aankomst in Arenberg. In de tweede helft van de 157 kilometer lange tocht doorheen Noord-Frankrijk krijgt het peloton elf kasseistroken voor de wielen, goed voor een totaal van bijna twintig kilometer.