Pfizer doet grootste investering ooit in vestiging Puurs: 1,2 miljard euro en 250 nieuwe jobs

Met de recordinvestering van Pfizer wil de geneesmiddelenfabrikant de productiesite in Puurs gevoelig uitbreiden. Zo moet er meer capaciteit komen voor het produceren, bottelen en verpakken van geproduceerde geneesmiddelen en vaccins. Op termijn moet dat zorgen voor werkgelegenheid voor 250 nieuwe arbeidskrachten, op een site die tijdens de coronacrisis al van 2.800 naar 4.000 arbeidskrachten ging.

“Sinds het begin van de pandemie nam het belang van de site in België alleen maar toe”, zegt Mike McDermott, globaal verantwoordelijke voor de leveringsketen van Pfizer. België speelde een essentiële rol in de productie van de mRNA-vaccins van Pfizer en BioNTech. “Ik ben heel blij dat we met deze nieuwe investering de productie van geneesmiddelen blijven versterken.”

Pfzier wil zo focussen op “innovatieve geneesmiddelen” in Puurs, zegt Mike McDermott, globaal verantwoordelijke voor de leveringsketen van Pfizer. Het komende anderhalf jaar hoopt Pfizer zo’n negentien nieuwe geneesmiddelen te lanceren, waaronder behandelingen voor migraine en vaccin tegen het RSV-virus.

De investering komt er nu de verkoop van coronavaccins daalt en ook de patenten ervoor gaan vervallen. Door in te zetten op nieuwe producten, hoopt het Amerikaanse bedrijf de terugvallende inkomsten te kunnen compenseren. In totaal kondigt Pfizer vrijdag zo’n 2,4 miljard euro aan investeringen aan. Ook een productiesite in Ierland krijgt geld voor een uitbreiding.