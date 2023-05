Peter Goossens opent nieuw restaurant in Knokke na vertrek bij Hof van Cleve: ‘Ik blijf gaan voor finesse en perfectie’

Begin dit jaar maakte Peter Goossens bekend dat hij vanaf 1 januari volgend jaar na 37 jaar stopt met Hof van Cleve en de zaak doorverkoopt aan zijn rechterhand chef Floris Van der Veken. Maar wie verwacht had dat de sterrenchef het nadien rustiger aan zou pakken, heeft het mis. In juli start hij met een nieuw project: het restaurant van luxehotel La Réserve in Knokke, dat in handen is van Bart Versluys en Marc Coucke.

En dat restaurant krijgt dus de naam La Rigue. Goossens brengt er straks een keuken die hem nauw aan het hart ligt, zowel voor gasten van het hotel als voor de bezoekers van Knokke Heist. “In La Rigue blijf ik gaan voor finesse en perfectie, want dat zit nu eenmaal in mijn genen”, vertelt Peter Goossens.

“Mijn leveranciers, waar ik al jaren mee werk, zijn gebriefd en zijn mee in mijn nieuw verhaal rond product en smaak. Alleen de beste ingrediënten zijn goed genoeg voor mijn gasten en voor mijn gerechten. Denk daarbij aan toegankelijke klassiekers waar ik zelf trouwens zot ben. Zoals steak tartaar, vol-au-vent, salades met versgepelde Noordzeegarnalen en garnaalkroketten, langoustines, gegrilde tarbot, hoevekip aan het spit, paling in ’t groen en telkens in een topversie geserveerd.”

“Het aansturen van dit project is helemaal mijn ding. Leuk dat La Rigue me nieuwe ideeën heeft gegeven”, aldus Goossens. “Ik merk dat zowel in het Hof van Cleve als bij het team in Knokke-Heist dat we aan het vormen zijn.” Professionals op dit niveau zullen zowel in de keuken als in de bediening veel voldoening vinden en nieuwe kennis kunnen opdoen. “Mensen, jong en ouder, solliciteren spontaan, wat voor een extra goed gevoel zorgt. Met veel of minder ervaring, de juiste spirit hebben is uiteindelijk het belangrijkst.”

Naam met driedubbele bodem

De gerechten zullen geserveerd worden in een elegante en eigentijdse restaurantsetting met aparte eetbar met zicht op het Zegemeer en zuid gelegen terras. En bij die sfeer, hoort een Franse naam. “Eén van de bijzondere stappen in de creatie van een restaurant is het vinden van een onderscheidende naam”, klinkt het. “We waren er eigenlijk vrij snel uit. Met La Réserve als aanzet en een woordspeling rond het begrip ‘rigueur’, een Frans begrip dat naar het schijnt mijn keukenaanpak typeert, kwamen we al snel uit op La Rigue.” Een ‘rigue’ staat bovendien ook voor een platbodem die op de Boven-Rhône vaart en riguus betekent in het Latijn vrij vertaald ‘omgeven door water’. Nautische verwijzingen die goed passen bij deze locatie aan zee.”