Peter Goossens (59) laat eind dit jaar restaurant Hof van Cleve over aan keukenchef Floris Van Der Veken

Eind dit jaar nemen Peter Goossens en zijn echtgenote Lieve Fermans na 37 jaar afscheid van Hof van Cleve. “We denken er al enkele jaren aan om ons professioneel leven een nieuwe wending te geven”, zegt Goossens maandag in een mededeling.

Met hun huidige keukenchef Floris Van Der Veken hebben ze een opvolger die hen en het team een rustig en zeker gevoel geeft, klinkt het. “Floris combineert metier, talent, drive en onvoorwaardelijke passie en toewijding om op zijn manier in Hof van Cleve met dit team een nieuw succesvol hoofdstuk te schrijven,” aldus de driesterren-chef. Van Der Veken is al een tiental jaren actief en kent als rechterhand van Peter Goossens het Hof van Cleve zeer goed.

Smaak en vorm

Van Der Veken wil de unieke ervaring van het Hof van Cleve overigens behouden in de toekomst. “Ik ben zeer gehecht aan de sfeer die zowel vooraan in het restaurant als achteraan in de keuken voor de eigenheid van Hof van Cleve zorgt”, luidt het.

Aan de eigen culinaire identiteit van Hof van Cleve heeft hij dankzij Goossens al verschillende jaren mee smaak en vorm mogen geven. Hij gaat die identiteit niet plots helemaal omgooien. “Allicht zal er genoeg tijd zijn om her en der persoonlijke accenten aan te brengen. Die ideeën zullen weloverwogen en met respect voor de culinaire nalatenschap van Peter en Lieve stap voor stap een plaats krijgen”, besluit Van Der Veken.

Goossens opende in 1986 restaurant Hof van Cleve. In 2004 haalde het Hof van Cleve een topquotering van 19,5 op 20 in Gault&Millau, en drie Michelinsterren volgden in 2005.

“We hebben dit alleen maar kunnen waarmaken door een team dat elke werkdag absolute zin voor gastvrijheid, zorgvuldigheid en detail met ons deelt en daarbij 100 procent betrokkenheid toont”, klinkt het bij Goossens. “Teamwerk is de sleutel tot succes. Ik weet het, het blijft een huizenhoog cliché, maar het is echt niets anders. Naar onze medewerkers gaat dan ook alle dankbaarheid. Wanneer we eind dit jaar op onze laatste dag de sleutels aan Floris overhandigen, en dan naar huis gaan, zullen we vooral lang kunnen terugblikken op alle mooie herinneringen aan hen en aan onze gasten”, aldus Goossens.