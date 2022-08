Persoon overleden na schietpartij aan speelbos in Lokeren: schutter verschanst zich in huis

Het slachtoffer werd gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gevoerd, schrijft de krant. Daar is hij ondertussen overleden aan zijn verwondingen, aldus de burgemeester.

De politie is massaal aanwezig in Eksaarde, waar de dader zich nog in een woning verschanst. Ook de speciale eenheden zijn ter plaatse. Het parket Oost-Vlaanderen is op de hoogte maar het kan nog geen details geven over de feiten.

Het gaat om een incident in de relationele sfeer. Volgens de eerste informatie werd het slachtoffer, een 42-jarige man, neergeschoten door een man die zich daarna verschanste in een woning. De politie is massaal ter plaatse en vraagt weinig details te verspreiden zolang de verdachte niet gevat is. De omgeving van de Kanondreef is afgesloten en de speciale eenheden hebben de woning omsingeld.

(Dit bericht wordt aangevuld.)