Personeel gevangenis Antwerpen gaat volgende week 24 uur staken

Het incident gebeurde op 28 juli. Een geïnterneerde had toen een zorgmedewerkster in een wurggreep genomen en verschillende keren gebeten. “Een dag later werd hij opnieuw agressief en raakten er twee cipiers gewond. Hij werd daarna overgeplaatst naar een andere gevangenis. Het gaat om het zoveelste incident”, zegt Achten.

Afgelopen vrijdag was er overleg met de directie, maar dat leverde volgens de vakbonden niets op. Ze beslisten daarom om vanaf donderdagavond het werk gedurende 24 uur neer te leggen. “De directie zegt telkens dat ze het betreurt, maar er wordt te weinig ondernomen. De tuchtprocedures moeten strenger worden. Er moet ook op politiek niveau meer gedaan worden, want het is niet enkel in de gevangenissen dat er meer agressieproblemen zijn. Ook hulpverleners en het personeel van De Lijn en de NMBS worden er dagelijks mee geconfronteerd.”