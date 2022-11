Personeel dreigt productie ‘Thuis’ te verstoren en veel minder files dan verwacht: zo verloopt staking van 9 november

Aangepaste treindienst verloopt zoals voorzien

De treinen rijden woensdagochtend zoals aangekondigd. Dat zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. Die blijft reizigers wel aanraden om de dienstregeling op voorhand te raadplegen.

Wegens de algemene staking werkte de NMBS een alternatieve dienstregeling uit. Tussen de grote steden rijdt een derde van de IC-treinen. Van de voorstedelijke S-treinen en de lokale L-treinen rijdt een kwart. De meeste P-treinen, die worden ingelegd tijdens de ochtend- en avondspits, zijn geschrapt.

In Wallonië is de hinder groter dan in Vlaanderen. In het grootste deel van de provincies Namen en Luxemburg, en in een deel van Waals-Brabant is er helemaal geen treinverkeer, omdat er onvoldoende personeel beschikbaar is voor het seinhuis in Namen.

In Brussel rijdt slechts één metrolijn

In Brussel reed om 6.30 uur alleen metrolijn 1. Dat heeft openbaarvervoersmaatschappij MIVB gemeld op Twitter. Bij de trams rijden alleen lijnen 3, 4, 7, 8, 9, 51 en 92, bij de bussen rijden de lijnen 2, 36, 46, 50, 53, 56, 59, 71, 87 (verlengd tot Zwarte Vijvers), 95 en t-bus 92.

In Vlaanderen verwacht De Lijn dat gemiddeld 55 procent van de bussen en trams rijden vandaag.

Veel minder files op Vlaamse snelwegen

Op de Vlaamse snelwegen stonden dan weer opvallend minder files. Verrassend op een dag dat het openbaar vervoer hinder ondervindt. “Veel mensen kiezen op een stakingsdag duidelijk voor telewerk”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaamse Verkeerscentrum.

“Er waren tijdens de ochtendspits wel de structurele files, maar die waren minder lang dan anders”, legt Bruyninckx uit. “De ochtendspits was aanvankelijk normaal gestart, maar om 6 uur was al snel duidelijk dat er minder files stonden dan op een gewone werkdag.”

Tijdens de piek van de ochtendspits om 8.15 uur stond er 90 kilometer file op de snelwegen. “Dat is zeer weinig voor een woensdag en zeker voor een werkdag in november. Dat is een maand waarin er normaal veel files staan”, benadrukt Bruycninckx.

Havenarbeiders volgen staking massaal op

In de drie zeehavens volgen arbeiders de staking massaal op en worden er geen containers gelost of geladen. Dat melden de secretarissen van de socialistische en christelijke vakbond. Enkel mensen die cruciale veiligheidsfuncties uitvoeren, zijn aan het werk.

De vakbonden hadden opgeroepen geen stakingsposten te organiseren, maar organiseren wel zogenaamde “vliegende piketten”, die evalueren of er mensen aan het werk zijn. Sinds vijf uur vanmorgen rijden de vliegende piketten rond in het havengebied tussen Zeebrugge en Antwerpen. Ook in de logistieke sector zou op halve kracht werken.

Op de scheepsvaart zelf heeft de nationale actie voorlopig wel maar een beperkte impact. Het Loodswezen - dat schepen tot aan de Antwerpse haven brengt - werkt zoals normaal en ook de verkeerscentrales werken normaal. Dat melden de Port of Antwerp-Bruges en het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK).

Beeld Tim Dirven

In Gent blokkeren een vijftigtal actievoerders een belangrijke toegangstunnel tot het havengebied. De federale politie heeft zich opgesteld aan de Vliegtuiglaan, die verderop overgaat in de John F. Kennedylaan, en leidt het verkeer om. De actievoerders zouden verkeer met mondjesmaat laten passeren maar de politie vraagt wel om de buurt te vermijden.

VRT-personeel dreigt productie ‘Thuis’ te verstoren

Bij de openbare omroep dreigt een deel van de ploeg die de dagelijkse VRT-soap ‘Thuis’ maakt, de productie te verstoren als de directie niet met informatie en toegevingen over te brug komt. De openbare omroep wil het programma namelijk verhuizen naar een extern productiehuis.

Een aantal programma’s, voornamelijk actualiteitsprogramma’s, gaan niet op antenne. Het protest is vooral gericht tegen de Vlaamse regering, die de werkingsmiddelen van de VRT niet indexeerde.

Bij de stakerspost van de bonden aan het VRT-gebouw tekende woensdagochtend ook een groep acteurs en medewerkers van ‘Thuis’ present. Volgens Philippe Van Horebeke, Director of Photography bij ‘Thuis’, zou de verhuizing leiden tot financieel verlies voor het personeel en mogelijk ook langere werkdagen. De arbeidsvoorwaarden in de privésector zijn immers anders dan bij de openbare omroep.

Voka: ‘Actievoerders zetten de koopkracht van morgen op de helling’

De Vlaamse ondernemingsorganisatie Voka is niet te spreken over de “roekeloze” stakings- en actiedag. De acties veroorzaken grote economische schade en bedreigen zo de koopkracht van morgen, klinkt het. Ook de Waalse tegenhanger Uwe (Union wallonne des entreprises) reageert met onbegrip.

Voka betreurt dat vooral de havens en luchthavens worden getroffen door de acties. Zo is het vliegverkeer sterk verstoord en ligt de containerbehandeling in de havens stil. In de industriesector is in verschillende grotere bedrijven de productie stilgelegd.

“De vakbonden kiezen ervoor om de grote economische centra van dit land te treffen, dat zijn net de plaatsen waar de Vlaamse welvaart gecreëerd wordt. Dat is roekeloos”, reageert Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

“Deze nationale staking legt Vlaanderen niet plat, maar veroorzaakt wel aanzienlijke economische schade”, luidt het voorts. “Deze stakingsdag maakt de recessie erger en diept de crisis verder uit. Op die manier zetten de actievoerders de koopkracht van morgen op de helling.”

Beeld Tim Dirven