Personeel Brussels Airlines legt het werk neer: vanochtend al heel wat vluchten geschrapt

Brussels Airlines zou de volgende drie dagen zo’n 60 procent van haar geplande vluchten, of 315 in totaal, annuleren. Dat treft zo’n 40.000 passagiers. Er werden zoveel mogelijk oplossingen gezocht via omboekingen, zowel via de Lufthansa-groep als daarbuiten. “Toch is er niet voor iedereen een oplossing gevonden, het blijft natuurlijk hoogseizoen. Die passagiers zullen dan gewoon hun geld terugkrijgen”, klinkt het.

Volgens de luchtvaarmaatschappij werden alle passagiers wiens vlucht werd geannuleerd gecontacteerd. Op de website van de luchthaven is een overzicht te zien van alle vertrekkende -en afgelaste- vluchten.

Het cabinepersoneel en de piloten staken onder meer tegen de volgens hen te hoge werkdruk. De gestegen vraag naar vliegreizen zet druk op de arbeidsorganisatie. De piloten zijn daarnaast ook ontevreden dat de directie van Brussels Airlines hun cafetariaplan, een budget voor extralegale voordelen, niet wil indexeren.

Lees ook ‘Een annulatieverzekering kan je niet gebruiken bij een staking’: wat zijn je rechten als passagier?

De directie van haar kant zegt dat ze al inspanningen leverde om de werkdruk te verlagen, onder meer door vluchten te schrappen en extra stewards en stewardessen aan te werven. Maar de financiële resultaten -met nog meer dan 60 miljoen euro verlies in het eerste kwartaal- laat niet toe om over indexeringen te praten, klonk het eerder.

Hoeveel de staking de luchtvaartmaatschappij zal kosten, is nog niet bekend. Brussels Airlines hoopte alvast de zomermaanden aan te grijpen om winst te maken.

Ryanair

Bij Ryanair staken het cabinepersoneel en de piloten van vrijdag tot en met zondag. Er werd beslist om te staken na het afspringen van onderhandelingen over een nieuwe cao. Volgens de christelijke vakbonden CNE en ACV respecteerde Ryanair in zijn voorstellen de Belgische arbeidswetgeving niet. Er wordt ook geklaagd over fouten in de loonfiches.

Volgens een vakbondsbron bij CNE zouden er op vrijdag en zaterdag ongeveer 180 vluchten worden geschrapt van en naar de luchthavens van Charleroi en Zaventem. Voor zondag is de impact van de staking nog niet bekend. De grootste hinder door de staking bij Ryanair wordt verwacht op de luchthaven van Charleroi, waar vrijdag en zaterdag telkens een 80-tal vluchten zou worden geschrapt, heen- en terugvluchten gecombineerd. Volgens cijfers van VTM Nieuws zouden al zeker 127 vluchten geschrapt zijn en dat zou gevolgen hebben voor 21.000 passagiers.

Bij Ryanair zijn er dezer dagen ook acties in Spanje, Italië, Portugal en Frankrijk.