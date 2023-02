Pentagon observeert Chinese spionageballon in Amerikaans luchtruim

De Amerikaanse diensten volgen de ballon sinds hij een paar dagen geleden het Amerikaanse luchtruim binnenkwam via Canada, onder meer door hem te observeren met bemande militaire vliegtuigen. De ballon zou zich in de stratosfeer bevinden. “Het gaat duidelijk om een surveillanceballon en zijn traject voert hem momenteel boven gevoelige sites”, met name nucleaire silo’s, aldus een anonieme verantwoordelijke.

De ballon zou zich momenteel boven Montana bevinden, in het westen van de VS. Hij vliegt al enkele dagen in het Amerikaanse luchtruim, maar werd al langer geobserveerd, aldus de bron nog.

Neerschieten

Het Pentagon heeft op vraag van president Joe Biden de mogelijkheid onderzocht om de ballon neer te schieten, maar heeft beslist om dat toch niet te doen vanwege het mogelijke risico van vallend puin, zegt de verantwoordelijke die anoniem wenst te blijven. “We hebben uitgemaakt dat hij zo groot is dat het puin schade kon veroorzaken, indien hij in bewoond gebied zou zijn neergehaald”, klinkt het. Vanwege de grote hoogte vormt de ballon volgens het Pentagon echter geen gevaar voor vliegtuigen.

Pat Ryder, de woordvoerder van het Pentagon, wil enkel kwijt dat de North American Aerospace Defense Command (NORAD) de bewegingen van de ballon observeert. Het toestel vormt volgens de woordvoerder “geen militair of fysiek risico vormt voor de mensen op de grond”.

Toenemende spanningen

Het is niet de eerste keer dat het luchtruim op deze manier geschonden wordt. De ballon blijft deze keer wel langer dan normaal boven de VS. Washington staat met Peking in contact over het incident, dat toont hoe ver beide grootmachten gaan om elkaar te bespioneren te midden van toenemende spanningen.

De Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken heeft over enkele dagen een bezoek naar China op de planning staan. Of er naar aanleiding van de aangetroffen surveillanceballon nog iets aan die reisplannen wordt veranderd, is nog niet bekend.