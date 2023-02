Pensioenhervorming: PS wil werkgevers beboeten als ze te weinig 60-plussers in dienst nemen

Deze week starten de onderhandelingen om de half mislukte pensioenhervorming te reanimeren. In de regering gaf bevoegd minister van Pensioenen Karine Lalieux al mondeling toelichting bij haar plannen. Voor het eerst komt ze nu met haar volledige project naar buiten. Daarbij lijken enkele taboes te sneuvelen.

Een werkvoorwaarde voor de toegang tot het vervroegd pensioen is de belangrijkste. In december suggereerde premier Alexander De Croo (Open Vld) een voorwaarde van 30 keer 208 dagen, weliswaar met brede overgangstermijnen. Zover wil Lalieux niet meteen gaan. Toch zet ze deur open, weliswaar met een voorwaarde.

Volgens Lalieux ligt de verantwoordelijkheid nu uitsluitend bij de werknemer, zij wil ook de werkgevers mee in bad. Ze benadrukt dat de werkzaamheidsgraad bij 55- tot 60-jarigen de laatste vijftien jaar sterk is verbeterd. Maar bij zestigplussers is het beeld minder florissant. En eenmaal boven de zestig is de kans op aanwerving laag. Samen met minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) broedt ze op maatregelen om de werkgevers te vatten.

Fonds

Ze denkt daarbij aan de oprichting van een speciaal fonds om naargelang de sector bedrijven die op dit punt tekortschieten te beboeten. Daarbij trekt ze een parallel met minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit), die op een gelijkaardige manier de bedrijven aanpakt die een overmatig aantal langdurig zieken tellen.

Haar voorstel maakt deel uit van een breder plan waarmee de minister wil aantonen dat de PS wel degelijk wil hervormen. Lalieux hoopt dat de onderhandelingen al begin maart kunnen landen. De minister wil niet dat de pensioenhervorming deel uitmaakt van de budgetcontrole.