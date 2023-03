Pensioenextra’s Kamervoorzitters zijn onwettig, aldus juridisch advies

Om 12.30 uur deze woensdagmiddag buigt het Bureau van de Kamer zich opnieuw over de pensioenextra’s die ex-Kamervoorzitters Herman De Croo (Open Vld) en Siegfried Bracke (N-VA) jarenlang kregen. Ze krijgen jarenlang extra vergoedingen die stonden ingeschreven in de begroting van de Kamer. Maar begin deze maand kwamen ze plots in de belangstelling. Het Federaal Parlement besliste onmiddellijk om de maandelijkse uitbetalingen stop te zetten.

Er werden door het Bureau, dat onder leiding staat van Kamervoorzitter Eliane Tillieux (PS), twee juridische adviezen besteld om te onderzoeken of én hoe de jarenlange pensioenextra’s teruggevorderd kunnen worden. De regeling bestond immers al zo’n 40 jaar. In een recente column op ‘Doorbraak’ noemde Bracke daarom ook de namen van zijn drie voorgangers Charles-Ferdinand Nothomb (PSC/CDH), Raymond Langendries (PSC/CDH) en wijlen Jean Defraigne (PRL/MR).

Een eerste advies, dat 17 bladzijden telt, spreekt over “verrijking” en ook over de “aanvaarding van een illegale daad die als een fout kan worden aanzien”. Disciplinaire sancties zijn volgens het advies geen optie, omdat de ex-voorzitters niet langer in functie zijn. Daarom stellen de juristen een strafrechtelijke procedure voor de rechtbank voor. Daarin is sprake van “celstraffen van 6 maand tot 5 jaar en boetes van 100 tot 50.000 euro”. Aangezien een belangrijk deel van de betalingen in 2021 en 2022 werden uitgevoerd, kan de Kamer zich hiervoor alvast burgerlijke partij stellen, zo besluit het advies.

Een tweede advies, dat iets uitgebreider is en 37 bladzijden telt, stelt eveneens dat de extra vergoedingen eigenlijk bij het wettelijke pensioen moeten geteld worden, en dus niet apart mogen worden behandeld.

De voorbije jaren ging het respectievelijk over jaarlijkse brutobedragen tot 103.000 euro.