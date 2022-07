Pensioendiscussie opnieuw in bilaterale vorm, spanningen met PS en MR lopen op

De zwaargewichten in de federale regering zitten sinds zondagochtend omstreeks 9 uur samen. De pensioenhervorming is vooralsnog het enige punt op de agenda. Premier Alexander De Croo wil daarover graag een akkoord voor 21 juli, maar de onderhandelingen liepen de voorbije weken moeizaam.

De eerste minister heeft al verschillende compromisvoorstellen uitgewerkt, maar die botsten voorlopig op PS en op de groene partijen. Die laatste zeggen nog steeds een akkoord te willen, maar willen niet raken aan verworven rechten en rekenen op voldoende overgangstijd voor nieuwe maatregelen. Daarnaast willen ze de kloof tussen mannen en vrouwen verkleinen en willen ze niet raken aan de pensioensystemen van het NMBS-personeel en de militairen.

Ook de toegang tot het minimumpensioen blijft een harde noot om kraken. De discussie blokkeert op het aantal effectief gewerkte jaren dat daarvoor nodig is. De PS van minister van Pensioenen Karine Lalieux wil dat eerder beperkt houden of een groot aantal gelijkgestelde periodes aanhouden, maar stond daarmee de afgelopen week volgens een bron nagenoeg geïsoleerd.

Of het de bedoeling is om zondag al te landen, is volgens ingewijden nog niet uitgemaakt en afhankelijk van de evolutie van de gesprekken. Zaterdag viel bij een bron te horen dat de sfeer goed zat. Volgens een vicepremier zit er zondag mogelijk een akkoord in, al blijft dat volgens een andere bron koffiedik kijken en kan de vergadering laat worden.